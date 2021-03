BTS: RM revela cuál fue su primera impresión al conocer a V

Los chicos de BTS hicieron una aparición muy esperada en el programa de variedades de tvN "You Quiz on the Block" en donde discutieron muchas cosas interesantes, incluido como fueron sus días de aprendices y el que más sorprendió con sus confesiones fue RM. ¿Qué dijo? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

El líder de BTS reveló cómo eran las condiciones en las que vivían durante sus días de aprendices y compartió su impresión cuando conoció a V, quien dijo, resultó no ser muy buena persona.

Durante las entrevistas individuales, RM y V hablaron sobre la primera vez que se conocieron. RM dijo: "Era septiembre de 2011. Vivíamos en un apartamento de dos habitaciones en Nonhyeon-dong".

RM explicó que su dormitorio en ese momento solo tenía una computadora, un baño y dos habitaciones. Esta condición hace que a veces tengan que correr al baño público si es necesario.

¿RM y V hicieron buena vibra?

RM y V llevan buena relación,

El líder de BTS compartió su primera impresión cuando conoció a V. Proveniente de una aldea remota, el cantante de K-pop aparentemente le dio una mala impresión al líder de la agrupación.

"En ese momento, V tenía la cabeza calva. La primera vez que entró al dormitorio, miró alrededor de la habitación", dijo,

Luego de hablar sobre su primer encuentro con V, RM reveló cómo eran los dormitorios de los aprendices que buscaban un lugar para formar parte de BTS, el grupo K-pop más famoso del momento.

"Había muchos aprendices en ese entonces. Aproximadamente 30 personas pasaron por el dormitorio de Nonhyeon-dong en algún momento. Siete de ellos se volvieron como nosotros ahora".

Como se recordará, BTS debutó en 2013 tras recibir varios años de entrenamiento. RM es el miembro que ha tenido el período de entrenamiento más largo entre otros, por eso fue nombrado líder de la agrupación.

