BTS: ¿RM quiere aprender a hablar español? ¡OMG!

Kim Namjoon, también conocido como RM se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos, a causa del ‘tweet’ de una de sus más fervientes fanáticas, quien asegura que este ídolo del K-Pop está intentando aprender español de una forma muy particular.

Recordemos que RM es el líder de la famosa boyband surcoreana BTS, un grupo que ha logrado conseguir un rotundo éxito a nivel mundial, pues no existe un lugar en toda la faz de la tierra que no conozca a estos simpáticos chicos.

Y aunque todos los integrantes de BTS tienen su propio encanto, no podemos negar que Namjoon se ha colocado como uno de los favoritos de la banda, no sólo por su gran talento sino por su personalidad tan adorable.

¿RM está aprendiendo español?

Este gran alboroto sobre RM inició a partir del tweet de una de sus seguidoras, quien reveló que el famoso rapero tenía entre su lista de Spotify la canción “Recuérdame” de la película animada “Coco”, la cual supuestamente le ayudaría a mejorar su español.

Ahora que lo pienso, una vez Namjoon tenía en su playlist de Spotify la canción de "recuérdame" de coco..quizá Nam está tratando de aprender español en base a esa película..hoy quizá sí sepa de nuestra existencia ayyy ya me ilusione de solo pensar que vio lo hermoso de ������ — ᴮᴱValu ������⁷ (@ValuJim433) November 1, 2020

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que este tweet sobre el líder de BTS comenzara a viralizarse entre toda la ARMY, hasta convertirse en toda una tendencia dentro de las redes sociales.

¡Tenía una canción en español!

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que RM sorprende a sus fanáticos de habla hispana, pues a través de La Verdad Noticias nos enteramos de la vez en que este ídolo del K-Pop dijo un comentario en español.

No queda duda que los chicos de BTS siempre logran estar bajo los reflectores, pues no existe un sólo día en el que no aparezcan entre las tendencias, ya sea por sus éxitos musicales o por sus momentos más icónicos.