RM es realmente inteligente, sin embargo, parece que tiene miedo al fracaso. En 2019, un fan compartió algunas malas noticias en Weverse. El miembro del Ejército de BTS publicó que habían fallado en su examen de manejo y se sentía como un perdedor. RM vino al rescate del fan y respondió personalmente a su mensaje.

"Por eso (sic) nunca hago la prueba", escribió RM antes de agregar, "Lol no te preocupes, al menos este planeta tiene namjoon".

Parece que RM no quiere intentar la prueba en caso de que no la pase. En 2016, expresó un sentimiento similar en un video de BTS V Live. Namjoon reveló que su padre y Suga sintieron que no deberían empezar a conducir y eso lo dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Presumiblemente porque es conocido como el muy torpe Dios de la Destrucción. Una vez más, confesó su miedo: "Escuché que la prueba se está volviendo más difícil, así que tengo miedo".

Entonces, el líder de la banda de BTS tiene algunas preocupaciones reales sobre la prueba. ¿Debería RM sucumbir a la presión de los compañeros y también obtener su licencia?.

RM nunca obtuvo licencia para conducir

RM defendió a un fan que no tiene licencia

En un episodio reciente de BTS Run, la banda de chicos estaba haciendo una lluvia de ideas para un programa futuro. Suga tuvo que descartar una de sus ideas porque el líder de la banda no podía conducir.

RM escuchó mal a Suga y pensó que había dicho que el líder de la banda no tenía cerebro. Suga lo corrigió rápidamente y el resto del equipo rápidamente le aseguró a RM que necesitaban su perspicacia.

RM, y su falta de permiso, fueron puestos en el centro de atención y rápidamente tomó una decisión. Sintió que, después de todo, podría necesitar obtener su permiso. Suga luego sugirió una "impugnación de la licencia de conducir de RM" para motivar al joven de 26 años a obtener su permiso.

Mientras tanto, Joonie todavía puede llevar su bicicleta al trabajo. Él y Jimin llegaron a los titulares el año pasado cuando compartieron algunas selfies mientras tomaban un poco de aire fresco de camino al trabajo, según Pinkvilla.

El Ejército de BTS está firmemente detrás del líder de la banda, independientemente de lo que decida hacer. Mientras RM continúe escupiendo sus rimas que invitan a la reflexión, no les importa si está conduciendo un automóvil o lanzando una nave espacial.

