El impacto de BTS a escala global es tan fenomenal que todos no pueden evitar darse cuenta. Desde su éxito divino en las listas de Billboard hasta su histórica nominación al Grammy, no hay nada que detenga a Bangtan Sonyeondan y, por lo tanto, no sorprende que muchos artistas conocidos aspiren a colaborar con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

En 2017, cuando BTS estaba haciendo su debut en la televisión estadounidense en los American Music Awards y como se esperaba, los AMA 2017 se iluminaron con un acto de ADN épico que sorprendió a todos los presentes y tuvo a los chicos en tendencia en todo el mundo en las redes sociales.

El episodio de BTS de los AMAs 2017 destacó el detrás de escena para los chicos en la ceremonia de premiación donde conocieron a Shawn Mendes, alguien a quien BTS realmente admira, detrás del escenario justo antes de prepararse para su actuación.

"Me encantaría reunirme con ustedes y escribir un poco y lo que sea y cantar algunas cosas", Shawn le transmitió a BTS que recibió un "Por supuesto", tanto de Namjoon como de Taehyung.

Cuando Joonie agregó que lo seguirán en Twitter, Mendes les reveló a los miembros que los había seguido en Instagram recientemente y bromeó con un lindo comentario que decía: "¿Les gusta, '¿Demostrar?' Yo estaba como, 'Bueno-' No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Lo hice", cuando RM, el líder de la exitosa banda de K-Pop, comenzó a revisar su teléfono.

Después de dar las gracias y despedirse, Jimin proclamó en coreano: "¡Es tan guapo! En serio", a través de la traducción del canal de YouTube Bangtan Subs, mientras que Namjoon le preguntó a Jungkook: "¿No es demasiado guapo?".

BTS tuvo un encuentro con Shawn Mendes en 2017

RM no supera lo guapo que es Shawn Mendes

Durante una entrevista de 2018 con Shawn Mendes, Radio Disney le mostró al cantante de 22 años una entrevista previa con BTS, donde RM reveló que le encantaría colaborar con él.

"Me gusta Shawn Mendes. Somos amigos. Queremos hacerlo".

RM agregó "Nos conocimos en AMA. Dijiste que colaboremos, así que tal vez suceda algún día ".

Luego, BTS procedió a tararear con entusiasmo el exitoso sencillo de Shawn, There Nothing Holding Me Back. "Amo a BTS. Estoy obsesionado con ver los videos de ellos bailando. Es una locura", se maravilló Shawn antes de ver el dulce video.

Después de la confesión de Shawn, sus fanáticos y los fanáticos de BTS, inundaron Twitter con solicitudes de colaboración entre las dos potencias.

Durante su entrevista de Billboard 2018, se le preguntó a BTS sobre las amables palabras de Shawn Mendes para ellos, a lo que RM dijo: "Vi el video ... Él es demasiado guapo. Se ve demasiado bien. Lo siento. Siempre quisimos colaborar con él. En realidad somos sus fans”.

En La Verdad Noticias te mostramos este icónico video de BTS en los AMAs 2017 en donde RM conoció a Shawn Mendes:

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.