El ARMY está enloqueciendo por la posible colaboración musical entre BTS y Coldplay luego de que los idols del K-Pop hicieran un cover de “Fix You” que de manera inmediata fue aplaudido por la banda británica y tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Actualmente el grupo de K-Pop está promocionando la versión especial de “BE”, además de preparar su actuación en los GRAMMY 2021 donde compiten por el premio a “Mejor Performance Dúo o Grupo” con Dynamite. Hace poco, tuvieron la oportunidad de presentar su primer MTV Unplugged, un concierto acústico donde rindieron homenaje al grupo de rock.

A través de una entrevista para el medio AP News, BTS habló sobre su próxima presentación en los GRAMMY y externaron su emoción de ver a artistas como Post Malone y Harry Styles.

También hablaron de su reciente trabajo inspirado en “Fix You” de Coldplay y Namjoon desea trabajar con ellos en el futuro. El grupo K-pop no es ajeno a las colaboraciones, han tenido exitosos lanzamientos junto a Halsey, Nicki Minaj, Max y Lauv.

La popularidad y talento de los chicos ha conquistado a otros colegas de la industria y Chris Martin y compañía podrían ser su próxima mancuerna musical.

RM dio el primer paso para una colaboración con Coldplay

BTS podría colaborar con Coldplay

La banda británica es una de las más famosas de la industria, en su visita a Corea del Sur hace 3 años, RM y J-Hope tuvieron la oportunidad de asistir a su concierto. Parece que Fix You no fue al azar, el líder de Bangtan explicó que significó mucho para él ver la presentación de esta canción, que tiene mensajes similares a “Make it right” con mensajes de esperanza y como una cura para ARMY.

RM, el líder de la banda de K-Pop, explicó que desea poder trabajar con Coldplay en el futuro, no aclaró si en una colaboración o componer una canción juntos, también dijo que quizás algún día puedan ir por un café.

El ARMY externó su apoyo en las redes sociales y comenzó a hacer peticiones para que BTS y la banda británica unen sus talentos. Tras su actuación en el MTV Unplugged, Coldplay calicó el cover de BTS como hermoso.

Además de tener planes en la música y una cercana actuación a los GRAMMY, BTS no es el único con varios proyectos. BigHit anunció el cambio de su nombre a HYBE y sus próximos negocios a futuro.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.