Los miembros de BTS están nominados a un premio Grammy por su canción "Dynamite". Si bien la entrega de premios es este 14 de marzo, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de BTS ya miran hacia el futuro.

En una entrevista con ET Canada, RM reveló que los miembros de la banda están trabajando actualmente en "nueva música", y tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Por qué BTS decidió lanzar 'Dynamite'

Como antesala a los Premios Grammy 2021, BTS se sentó con ET Canada. Durante la entrevista, RM compartió que BTS no planeaba originalmente lanzar “Dynamite” o su álbum BE de 2020.

Sin embargo, debido a que su gira Map of the Soul se pospuso indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19, el grupo de K-pop tuvo tiempo para trabajar en la música.

"Entonces, algo divertido es que 'Dynamite', ese sencillo, no estaba en nuestro plan”.

“Porque el año pasado se suponía que íbamos a hacer toda la gira, la gira por estadios, como en todo el mundo", dijo RM.

Continuó: "Así que no había ningún plan para lanzar un sencillo como 'Dynamite' o un álbum como BE. Pero eso 'Dynamite’ nos dio un gran éxito en Corea, por supuesto, como nominación al Grammy, actuación, así que la vida es realmente interesante".

ARMY puede esperar muchos regresos de BTS este año

RM reveló que BTS está haciendo nueva música

En la entrevista con ET Canada, RM, el líder de la banda de K-Pop también compartió que los miembros están trabajando en nueva música como grupo y para próximos proyectos en solitario.

"Sí, estamos trabajando en nuestra nueva música, y todo el mundo está demasiado para sus solos o singles y les gusta personalmente", dijo.

"Los ARMY también pueden esperar muchas cosas de nosotros para este año".

Se espera que tanto V como Jungkook lancen mixtapes en solitario pronto, y ha habido muchos otros indicios de que los miembros de BTS están trabajando en su propio material en solitario.

A finales de 2020, Jimin lanzó una canción llamada "Christmas Love" y V lanzó una canción llamada "Snow Flower" con su amigo Peakboy. El 1 de marzo, J-Hope compartió una versión extendida de su canción "Blue Side", que se lanzó originalmente en su mixtape Hope World de 2018.

El álbum más reciente de BTS se titula BE. El álbum tiene dos versiones, BE (Deluxe Edition) y BE (Essential Edition). BE (Deluxe Edition) se lanzó el 20 de noviembre de 2020 y BE (Essential Edition) se lanzó el 19 de febrero de 2021.

Según lo que RM le dijo a ET Canada, ARMY puede esperar que el septeto lance un álbum en 2021 junto con los proyectos en solitario planificados de los miembros.

La banda está nominada a su primer premio Grammy

En los premios Grammy de 2021, el grupo de K-pop está nominado a Mejor interpretación de grupo o dúo pop por su canción "Dynamite". Los miembros también están programados para actuar durante la entrega de premios.

Los Premios Grammy 2021 marcan la tercera vez que BTS se incluirá en la ceremonia y la segunda actuación de la banda. También es la primera vez que BTS es nominado a un premio Grammy. En 2019, HuskyFox fue nominado al Mejor Paquete de Grabación por el álbum de BTS Love Yourself: Tear.

El septeto hizo historia anteriormente al convertirse en el primer actor coreano en presentarse en los Premios Grammy después de presentar Mejor R & B en la entrega de premios de 2019. En 2020, BTS se convirtió en el primer actor coreano en actuar en los Premios Grammy al participar en la presentación de "Old Town Road All-Stars" con Billy Ray Cyrus, Lil Nas X, Diplo y Mason Ramsey.

