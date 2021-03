Ser la banda de chicos más grande del mundo no es fácil. Pero RM siempre encuentra la manera de motivarlos, de mantenerlos unidos. Es un genio lírico que da vueltas a las palabras como una persona que hace algodón de azúcar, sin esfuerzo y sin problemas. ¡No es de extrañar que Jungkook estuviera encantado con el líder! ¡Él fue la razón por la que Jungkook eligió quedarse en Big Hit!.

Una miembro del ARMY estaba pasando por severos problemas y RM, el líder la ayudó a superar todos sus traumas y amarse así misma.

La conmovedora carta de hoy en nuestra serie Dear Oppa ha sido escrita por Nuzaima desde Bangladesh al líder de BTS, RM y te la presentamos en La Verdad Noticias.

Carta de fan a RM de BTS

El líder de BTS es una inspiración para el ARMY

Estimado RM Opp:

Soy Nuzaima, de Bangladesh. Espero que lo estés haciendo bien. Soy uno de los ARMY más grandes que conoces. Sería un gran placer que leyera mi carta.

“No soy buena con las palabras, pero quiero decir que eres el mejor líder de este mundo. Nada sorprendente, lo sé, siempre lo escuchas. Me has inspirado mucho”.

“Hubo un tiempo en que solía "odiarme" a mí mismo, hubo un tiempo en el que no sabía que existías, hubo un tiempo en el que apenas me inspiré”.

La fan asegura que RM le dio una gran lección de vida y le ayudó a superar sus problemas de autoestima.

“Pero desde que te vi, tus inspiraciones, tu discurso motivacional, tu diálogo "ámate a ti mismo", no pude evitar amarme a mí misma primero, y las canciones inspiradoras de BTS, eso hizo que mi corazón se acelerara. Sí, estoy diciendo la verdad. Lamento no conocerte desde tu debut, pero me alegro de conocerte desde 2017”.

Poco antes de finalizar la carta dirigida al líder de la banda más exitosa de K-Pop, la miembro del ARMY deseó pronto poder asistir a uno de los conciertos de los chicos de BTS.

“Espero que algún día pueda ir al concierto de BTS y unirme al "océano púrpura””.

“Oppa, junto con BTS, tienen un concierto en nuestro país. No sabes cuántos ARMY hay aquí que se inspiraron tanto en ti. No te imaginas lo felices que seríamos”.

La fan agregó que de ahora en adelante pensará en ayudar a otras personas con problemas de autoestima como los que ella tuvo.

“Te amaré y prometo estar contigo para siempre. Mantente a salvo, cuídate. ¡¡¡¡LUCHA!!!! -Nuzaima”.

RM de BTS igual que todos los chicos de la banda de K-Pop han inspirado a millones de personas en todo el mundo, por lo que eso ha motivado a la banda a seguir adelante.

