BTS Proof 'Yet To Come': Hora de estreno y cómo hacer stream correctamente

BTS se ha convertido en uno de los grupos musicales más queridos del mundo y posiblemente en el grupo de chicos más grande del mundo en este momento, por lo que ha habido muchos ojos puestos en su próximo álbum de antología Proof.

BTS regresará con su primer álbum esta semana después del lanzamiento de su álbum de 2020, 'BE', que se lanzó con la canción principal, 'Life Goes On'. El álbum fue el primer álbum de producción propia del grupo de chicos y fue un gran éxito ya que el sencillo principal encabezó la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción coreana en hacerlo.

Desde que BTS lanzó su álbum, el grupo de chicos había estado trabajando sin parar hasta finales de 2021 cuando lanzaron su segundo y tercer sencillo en inglés, 'Butter' y 'Permission to Dance'.

Foto: HYBE / BTS era "Butter"

El último concierto de BTS: Permission To Dance On Stage en Las Vegas, rompió Internet después de que los chicos anunciaran que regresarían en junio cuando lanzaron la frase: "We Are Bulletproof" (Somos a prueba de balas) en la pantalla durante el espectáculo.

Luego se anunció que el álbum era una antología de 48 pistas, lo que convierte a BTS en el único colectivo musical activo en lanzar una antología que narrará los nueve años del grupo de chicos en la industria del K-Pop y ahora, su dominación global.

¿Cuándo estrena el videoclip Yet To Come de BTS?

Capturas de pantalla: MV "Yet To Come" de BTS

El video musical de la canción “Yet To Come” se estrenará el 10 de junio a la 1:00 pm KST en el canal de YouTube HYBE LABELS. Según el calendario del comeback, el álbum Proof de BTS también se lanzará el 10 de junio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los horarios lanzamiento para el MV “Yet To Come” en diferentes países:

Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 pm del 9 de junio

El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 10.00 pm del 9 de junio

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12.00 am del 10 de junio

Argentina, Brasil y Uruguay: 01.00 am del 10 de junio

España: 06.00 am del 10 de junio

¿Dónde escuchar el álbum Proof de BTS?

Foto grupal de BTS FESTA 2022

Las canciones de los CD 1 y CD 2 del próximo álbum de antología de BTS, 'Proof', se lanzarán en las principales plataformas de música, incluidas Melon, Spotify, Apple Music y YouTube Music, entre otras.

Desafortunadamente, ninguna de las 14 pistas del álbum de antología de BTS, 'Proof', incluidas las canciones inéditas 'For Youth', 'Ambiguous Relationship' y 'Young Love', no se lanzará en línea en ninguna plataforma de transmisión.

Como estas canciones están limitadas a 'CD solamente', los fanáticos pueden comprar el álbum de la plataforma Weverse para poder escuchar las canciones del CD 3 de 'Proof'.

¿Cómo hacer stream correctamente en YouTube?

Imagen: @ON_BTS1 "Guía streams en YouTube para BTS MV Yet To Come"

Los principales consejos compartidos por ARMYs en redes sociales son: Desactivar la reproducción automática, tanto para computadora y celular. No escuchar las listas de reproducciones o Mix de YouTube. No reproducir la misma canción en bucle, buscar otras alternativas del mismo grupo. No descargar el MV de “Yet to come” y no usar el modo incógnito.

Lista de canciones BTS Proof

Tracklist - CD1

'Born Singer' 'No More Dream' 'N.O' 'Boy In Luv' 'Danger' 'I Need U' 'Run' 'Fire' 'Blood Sweat & Tears' 'Spring Day' 'DNA' 'Fake Love' 'Idol' 'Boy With Luv' 'ON' 'Dynamite' 'Life Goes On' Butter' Yet to Come' [Title Track] [NUEVA]

Tracklist - CD 2

'Run BTS' [NUEVA] 'Intro: Persona' 'Stay' 'Moon' 'Jamais Vu' 'Trivia: Seesaw' 'BTS cypher pt.3:KILLER' 'Outro: Ego' 'Her' 'Filter' 'Friends' 'Singularity' '00:00' (Zero o’clock) 'Euphoria' 'Dimple'

Tracklist - CD3

'Jump' (Demo Ver.) 'Ambiguous Relationship' (It’s Complicated) [NUEVA] 'Boy In Luv' (Demo Ver.) 'Quotation Marks' (Young Love) [NUEVA] 'I NEED U' (Demo Ver.) 'Boyz with Fun' (Demo Ver.) 'Tony Montana' (with Jimin) 'Young Forever' (RM Demo Ver.) 'Spring Day' (V Demo Ver.) 'DNA' (J-hope Demo Ver.) 'Epiphany' (Jin Demo Ver.) 'Seesaw' (Demo Ver.) 'Still With You' (Acapella) 'For Youth' [NUEVA]

BTS lanzó un total de tres listas de canciones antes de su regreso, cada una de las cuales representa cada uno de los tres CD que se incluirán en el próximo álbum del grupo de chicos.

Con un total de cinco canciones inéditas que los fans nunca han escuchado antes, BTS lanzará el álbum 'Proof' con 'Yet To Come' como tema principal.

El álbum también incluirá canciones como 'Run BTS', que parece ser una pista de diss o rap, así como tres pistas en el CD 3, a saber: 'For Youth', 'Ambiguous Relationship' (It's Complicated) y 'Quotation Marks' (Young Love) que no se lanzará en línea para que los fanáticos lo transmitan.

La primera lista de canciones es una crónica del viaje de Bangtan Sonyeondan en la industria del K-Pop, ya que narra el crecimiento del grupo de chicos desde su primer sencillo, 'Born Singer', que se lanzó un mes después de su debut, hasta su canción en inglés más popular, 'Butter', así como el sencillo principal, 'Yet To Come'.

La segunda lista de canciones incluía canciones en solitario y subunidades de miembros de Bangtan Boys con una pista para cada uno de los siete miembros de BTS, así como unidades como Rap Line y Vocal Line de BTS.

La tercera pista es especial para BTS ARMY, ya que incluye 8 versiones de demostración de las canciones exitosas de BTS. El tercer CD de 'Proof' también incluye la canción de rap favorita de los fanáticos, 'Tony Montana' con Jimin, así como el mejor éxito lanzado de maknae Jungkook, 'Still With You' en una versión acapella. Anteriormente, compartimos el precio y dónde comprar el nuevo álbum Proof.

Concepto de BTS Proof

Primera foto conceptual de BTS versión "Proof"

Durante el período de promoción del álbum, Big Hit Music ha lanzado dos versiones de fotos conceptuales de Proof. La primera versión se llama 'Proof' mientras que la segunda versión se llama 'Door'. Cada uno de los dos conceptos tenía un total de 15 imágenes únicas con miembros de BTS.

La primera foto conceptual incluía tomas individuales, así como una toma grupal de los miembros de BTS parados frente a lo que parecía una puerta a prueba de balas con muchas marcas de perdigones.

Los atuendos oscuros y góticos imitaron las fotos conceptuales del debut del grupo de chicos y fueron nostálgicos para muchos fanáticos. Las fotos sugirieron que BTS era a prueba de balas y que los miembros estaban protegiendo lo que había detrás de la puerta.

A continuación, se publicaron primeros planos de miembros para el mismo concepto con luces láser rojas para indicar que los miembros de BTS fueron atacados por "balas", también conocidos como disparos.

Segunda foto conceptual de BTS Proof versión "Door"

El segundo conjunto de fotos conceptuales para 'Door' fue mucho más suave en comparación, ya que los miembros se vistieron con atuendos pastel mientras estaban de pie con Jimin en el medio para parecerse al logotipo de BTS mientras los miembros más altos, Jin y Jungkook estaban en cada una de las esquinas.

Cada miembro se vistió con una sola camisa de vestir de color pastel y pantalones de vestir mientras combinaban el atuendo con abrigos de malla del mismo color. Los primeros planos en solitario de los rostros de los miembros de BTS revelaron un flujo de luz que se asemejaba a la luz que entraba en una habitación oscura desde una puerta que quedó entreabierta.

Las fotos mostraban a los miembros de BTS mirando a la cámara mientras solo una parte de su rostro estaba iluminada mientras que el resto de su rostro estaba en las sombras.

Análisis del teaser MV Yet To Come

El 8 de junio, Big Hit Music lanzó el primer teaser del MV Yet To Come, que también es la canción principal de su próximo álbum de antología, 'Proof'. El clip de 30 segundos reveló un video filmado en un vasto desierto con los siete miembros de BTS apareciendo uno tras otro mientras una melodía relajante suena de fondo.

El video termina con Jungkook usando su mano como telescopio sobre sus ojos, lo que se asemeja a su gesto de la era HYYH (El momento más hermoso) del grupo. La pista termina con la voz de Jungkook mientras canta: "Tú y yo, el mejor momento está por venir" y Suga de 'I Need U' así como RM, J-Hope y V de la era HYYH del grupo de K-Pop BTS.

