BTS: ¿Por qué le llaman “Namu” a RM?

Según un usuario de Twitter, a RM -Namjoon- le gusta que lo llamen “Namu” porque su nombre en japonés se pronuncia así y en coreano se traduce como arbol, además que no es ningún secreto que él ama la naturaleza, de hecho en las nuevas imágenes de “BE”, pudimos observar a RM posar junto a un bonsai.

Namu = Namjoon

a namjoon le gusta que lo llamen namu porque su nombre en japonés se pronuncia así y en coreano se traduce como arbol, el ama la naturaleza y le gusta ir a museos, le gusta buscar cangrejitos cuando va al mar y ama mucho a army �� — mar-iachi⁷; ᵇᵉ �� (@yoonligth) November 5, 2020

Por otra parte, el usuario de Twitter abundó que a RM también “le gusta ir a museos, le gusta buscar cangrejitos cuando va al mar y ama mucho a ARMY”, y rápidamente, su publicación comenzó a tener miles de reacciones de los fieles fanáticos que estuvieron de acuerdo con él en todo lo que dijo.

Comentarios de ARMY sobre RM

Los comentarios de ARMY no se hicieron esperar, esto fue lo que dijeron:

"El que me diga que él no es perfecto miente", "Yo siempre le digo así", "Entonces ahora te llamaré así, Namu", "Un hermoso resumen de ese gran ser llamado Kim Namjoon", "Es un amor, me encanta".

BTS: ¿Por qué le llaman “Namu” a RM?

Sin duda alguna RM se ha convertido en uno de los hombres más famosos del mundo además que también cada uno de los jóvenes integrantes de BTS tienen una poderosa influencia en redes sociales y en la moda ya que cada que muestran un outfit, no tarda en ser replicado.

Artistas de otros países suelen replicar e inspirarse en los looks de algunos grupos de k-pop tal y como BTS o Blackpink ya que estos tienen contratos con las marcas más populares y costosas, así que todo lo que suelen vestir, impacta en el gremio artístico.

Sigue leyendo La Verdad Noticias para que te enteres de las mejores noticias del gremio del espectáculo.

Te recomendamos.- BTS: Todo lo que tienes que saber sobre RM

¿Crees que RM es un IDOL muy guapo?