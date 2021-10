BTS Permission To Dance On Stage, fechas y dónde comprar entradas

El grupo global de K-pop BTS ha anunciado nuevas fechas de conciertos para 2021, marcando sus primeros shows en persona en dos años. Se llevará a cabo una serie limitada de conciertos en el SoFi Stadium de California en Los Ángeles, como parte de su gira "Permission To Dance On Stage - LA".

Los próximos conciertos marcarán los primeros conciertos en persona de Bangtan Sonyeondan desde su gira "Love Yourself: Speak Yourself" en 2019. En agosto, el septeto de K-Pop canceló su gira "Map Of The Soul", que se pospuso en abril de 2020 debido al brote de COVID-19.

BTS anuncia cuatro conciertos para cerrar 2021 con ARMY (fandom de Bangtan Sonyeondan). A continuación, La Verdad Noticias te comparte las fechas de la gira de SoFi LA y cómo conseguir entradas.

¿Cuándo es la nueva gira de BTS?

El Tour Mundial de BTS Map Of The Soul fue cancelado

Los conciertos de la gira "Permission To Dance On Stage - LA" se llevarán a cabo los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre de este año. La información se dio a conocer desde el sitio web oficial de Big Hit Music.

¿Cómo conseguir entradas de Permission To Dance On Stage?

Los boletos para Permission To Dance On Stage se distribuirán a través de Ticketmaster y estarán disponibles primero para aquellos que compraron boletos para la gira cancelada "Map Of The Soul" por América del Norte.

Dado que se espera una gran demanda, se alienta a los fanáticos a que verifiquen su cuenta de Ticketmaster a través de Verified Fan, que "será fundamental para aumentar sus posibilidades de obtener boletos", aconseja el sitio.

Si bien la verificación no garantiza que todos obtendrán un boleto, ayuda a garantizar que solo los fanáticos estén invitados a comprar boletos", explica el proveedor. Aquellos que sean elegibles para participar en una de las preventas recibirán un correo electrónico en el que se detallará la fecha de preventa asignada y su código único emitido para acceder a los boletos.

Los fans solo serán invitados a participar en una de las preventas. Solo aquellos que hayan sido verificados e invitados a comprar al recibir un código de acceso tendrán la oportunidad de comprar boletos a través de una venta anticipada. Todas las preventas tienen un límite de 4 entradas por cuenta.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

BTS revela extrañar a ARMY durante entrevista de Good Morning America y posteriormente anuncian sus conciertos en Los Ángeles. A continuación se detallan las diferentes ventas de boletos que se realizarán para la gira "Permission To Dance On Stage - LA" y sus fechas correspondientes:

Venta anticipada para compradores de boletos VIP y generales de la gira "Map Of The Soul" por América del Norte: 5 de octubre a las 3 pm hasta las 10 pm hora del Pacífico.

Preventa para compradores generales de boletos de la gira "Map Of The Soul" por América del Norte: 6 de octubre a las 3 pm hasta las 10 pm hora del Pacífico.

Preventa para el usuario de membresía ARMY del club de fans oficial global de BTS impulsado por Ticketmaster Verified Fan: 7 de octubre a las 3 pm hasta las 10 pm PT.

Preventa general de fanáticos verificados: 8 de octubre a las 3 pm hasta las 10 pm PT.

Público a la venta (pendiente de disponibilidad de boletos restantes): 9 de octubre a las 3 pm PT.

¿Habrá más fechas de gira de BTS?

Bangtan Sonyeondan rumbo a los Estados Unidos 2021

Big Hit Music, la compañía de administración de Bangtan Sonyeondan, dijo en un comunicado en la plataforma Weverse de Corea del Sur que "realizar un concierto en persona en medio de COVID-19 no es fácil".

Pero decidieron realizar estos conciertos en Estados Unidos después de "tomar en consideración las regulaciones y circunstancias sanitarias nacionales y regionales". La compañía agregó que "es [con] nuestro más profundo pesar que no podemos realizar más conciertos en más áreas" en este momento.

El comunicado decía que "haremos todo lo posible" para realizar conciertos adicionales para los fans en Corea del Sur y en el extranjero que han estado "esperando pacientemente durante mucho tiempo".

Las fechas en las que se abre el registro para cada preventa y cuando se enviarán los códigos de acceso por correo electrónico varían según el evento. Consulte el sitio web de Ticketmaster para obtener más información. En otras noticias, BTS se luce en el escenario de Global Citizen Live 2021, presentación que ARMY puede ver gratis en YouTube.

