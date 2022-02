BTS: Permission To Dance On Stage en México, ¿cuánto cuestan los boletos?

Conoce la fecha de la preventa de boletos, los precios y todos los detalles

BTS trasmitirá en vivo su concierto Permission To Dance On Stage en cines de todo el mundo, en el caso de México, ARMY podrá disfrutar de este esperado espectáculo en las salas de Cinépolis. Pero, ¿cuánto costarán los boletos? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La transmisión del evento será grabada y debido al cambio de horario no será igual para todos los países. La cita para los fans mexicanos será el próximo 12 de marzo y será en dos funciones. La primera será a las 12:00 p.m. y la siguiente será a las 16:00 horas.

Debido a que las funciones serán transmitidas en las salas del cine, la compañía anunció las restricciones para ARMY durante el concierto Permission To Dance On Stage, entre estas se prohibió gritar, cantar y ponerse de pie, pues recordemos que la pandemia del COVID-19 continúa.

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de BTS en Cinépolis?

El concierto se transmitirá en Cinépolis

La preventa de boletos será el próximo martes 22 de febrero. Recordemos que la venta suele iniciar a la medianoche en línea y en la apertura de taquillas físicas, una media hora antes de la primera función.

Hasta el momento, la página oficial de Cinépolis no ha revelado el precio de los boletos, sin embargo, usuarios de redes sociales filtraron que el costo por entrada para la transmisión del concierto de la agrupación de K-pop será de 300 pesos mexicanos.

La transmisión del concierto estará disponible en casi todos los cines del país, pero no en cada sala, es por ello que debes consultar con detalles los cines donde se verá Permission To Dance On Stage.

¿Cuándo van a venir BTS a México 2022?

Bangtan Sonyeondan llegará a cines de México

Bangtan Sonyeondan llegará a cines de México y otras naciones de América, Asia y Europa el próximo sábado 12 de marzo. Recordemos que los espectáculos anteriores de BTS Permission To Dance On Stage fueron vistos por miles de personas en vivo en 2021, por lo que este 2022 la agrupación le dará la oportunidad a ARMY de todo el mundo de apreciar este show desde la pantalla grande.

