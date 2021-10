BTS Permission To Dance On Stage ¿Qué pasó en el concierto?

ARMY quedó sorprendido con el concierto online BTS Permission To Dance On Stage que el grupo de K-Pop preparó con cariño para sus fans. El evento desde Corea del Sur fue realizado antes de su viaje a Los Ángeles, Estados Unidos para la presentación presencial.

Con respecto al repertorio de canciones fueron ON, Fire, Dope, DNA, Blue & Grey, Black Swan, Blood Sweat & Tears, Fake love, life Goes On, Boy With Luv, Dynamite, Butter, Airplane pt.2, Silver Spoon, Dis-ease,Telepathy, Stay, So What, I Need U.

Así como la canción Save Me, IDOL, Young Forever, Spring Day by Permission to Dance. Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te compartimos cómo ver el concierto virtual, pues el concierto en línea de Bangtan Sonyeondan comenzó a las 2 am.

Así fue el concierto BTS Permission To Dance On Stage

Y es que, algunos de los idols del grupo surcoreano del momento estrenaron nuevo look de color de cabello, pues Jungkook lució un pelo color menta, Suga un tono gris, mientras que Jimin cambió su peinado por un estilo mullet.

Por su parte, los idols comentaron que estaban en una sala de espera mientras los peinaban y maquillaban, pero comentaron que a pesar de que fue en online, le aseguraron a sus fans que harían todo lo posible para que puedan divertirse.

BTS causaron furor por su concierto online

Para la retrasmisión de Permission To Dance On Stage online, los usuarios que con entrada que no alcance a ver el evento en la fecha, será transmitido en una sola pantalla por ticket, la calidad estará en HD y se realizará el 31 de octubre a las 10:00 am (KST).

Por otro lado, los idols de BTS regresan a los conciertos presenciales el próximo mes de noviembre bajo el mismo nombre que el concierto online y se presentarán en cuatro fechas en Los Ángeles, Estados Unidos. Recordamos que también se presentarán el 3 de diciembre en el lineup del Jingle Bell Tour organizado por iHeartRadio.

¿Quién es el más bonito de BTS?

BTS el grupo de K-Pop más popular del momento

De acuerdo a una encuesta realizada por la publicación británica Nubia Magazine para el The World’s Most Handsome Man 2021, han considerado a Kim Taehyung como el hombre más guapo de este año.

El idol quien cumplirá 26 años de edad, ha logrado popularidad por su gran talento junto a los demás idols del grupo, razón por la cual en el concierto online de BTS Permission To Dance On Stage lograron emocionar al ARMY con su música y coreografías.

