BTS Permission To Dance On Stage LA en vivo, horarios y actividades

El concierto de BTS Permission To Dance On Stage LA 2021 más esperado comenzará en unas pocas horas y los fanáticos de todo el mundo esperan con ansias la reunión del grupo nominado al Grammy. El fandom ARMY estará en un concierto presencial por primera vez en dos años.

Si te preguntas sobre la hora y la información de la transmisión en vivo del concierto de Bangtan Sonyeondan en Los Ángeles 2021, en La Verdad Noticias te compartimos todo lo que necesitas saber.

Anteriormente, informamos sobre qué premios ganó BTS en los AMAs 2021. Estos fueron un total de tres victorias importantes, incluido ser el primer acto asiático en obtener el premio Artista del año. ¡Bangtan Boys están listos para saludar a los fanáticos con algunas presentaciones en vivo nunca antes vistas!

¿Cuándo comienza el concierto de BTS en Los Ángeles?

Bangtan Sonyeondan presentando "Butter" en los AMAs 2021

El concierto de Permission To Dance On Stage en Los Ángeles está programado para cuatro días consecutivos. Aquí hay un vistazo al programa completo del concierto a continuación en Los Ángeles, según información del Twitter oficial de Bangtan Sonyeondan:

27 de noviembre, 7.30 PM PST / 10.30 PM ET / 28 de noviembre, 12.30 PM KST (Concierto sin conexión)

28 de noviembre, 7.30 PM PST / 10.30 p.m. ET / 29 de noviembre, 12.30 PM KST (concierto fuera de línea)

1 de diciembre, 7.30 PM PST, 10.30 PM ET / 2 de diciembre, 12.30 PM KST

(concierto offline)

2 de diciembre, 7.30 PM PST / 10.30 p. M. ET / 3 de diciembre, 12.30 PM KST (transmisión en línea y fuera de línea)

Programa detallado de Permission To Dance On Stage LA

Programa del concierto PTD On Stage

Si bien el concierto principal para los fanáticos de Los Ángeles comenzará a las 7:30 PM PST en todas las fechas, ARMY puede disfrutar de una prueba de sonido exclusiva, entre otras cosas, a partir de las 4.30 PM PST en adelante.

Las puertas de Soundcheck se abrirán a las 4 PM PST / 7 PM ET en todas las fechas. La prueba de sonido comenzará a partir de las 5 PM ET / 8 PM ET en todas las fechas. La entrada para el espectáculo principal comenzará a las 5:30 PM PST / 8:30 ET en todas las fechas.

Al momento de redactar este artículo, ARMYs se alinean en el estadio SoFi rumbo al concierto. Para los fanáticos que verán el concierto de Bangtan Boys desde el teatro de YouTube Live, consulten el calendario a continuación:

Horarios concierto PTD On Stage

¿Se puede ver el concierto de BTS 2021 en vivo?

Los fanáticos pueden ver oficialmente el concierto completo de Bangtan Boys PTD On Stage Los Ángeles sólo el último día (2 de diciembre a las 7:30 PM PST). Será un concierto online y offline. Te recordamos que puedes conseguir entradas desde Weverse aquí.

Sin embargo, se espera que varios fanáticos ARMY que asistirán al concierto compartan fragmentos y clips de los programas. Consulte este hilo de fans en Twitter para obtener más actualizaciones.

El concierto comienza a las 7:30 PM PST / 10:30 ET en todas las fechas. Un fan publicó un clip de BTS echando un vistazo a ARMYs de SoFi, mientras que otro compartió el primer vistazo del escenario morado.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!