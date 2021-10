BTS Permission To Dance On Stage ¿Cómo ver el concierto virtual?

El concierto BTS Permission To Dance On Stage será un evento en línea y se transmitirá en vivo para los fanáticos. Este artículo explica cómo los fans ARMY pueden ver el próximo concierto en línea de Bangtan Sonyeondan (Bangtan Boys).

“Permission to Dance On Stage” contará con una prueba de sonido y el concierto principal. La prueba de sonido para el próximo concierto en línea de Bangtan Sonyeondan comenzará a las 2 am EDT y a las 3 pm KST el 24 de octubre.

La Verdad Noticias te compartirá todo sobre el costo de los boletos, la fecha del espectáculo, los horarios del soundcheck y de la presentación principal. Anteriormente, informamos que BTS anuncia cuatro conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cuándo ver el BTS Permission To Dance On Stage?

Foto: Big Hit Music - Promocional de PTD On Stage

“Permission to Dance On Stage” comenzará a transmitirse a las 5:30 am EDT y a las 6:30 pm KST el 24 de octubre. Para ver el concierto, los fanáticos ARMY deben comprar boletos para el evento en Weverse Shop.

Después de comprar las entradas, los fanáticos recibirán un enlace de transmisión exclusivo para ver el concierto. Para ver la transmisión en vivo, ARMY debe iniciar sesión en su cuenta de Weverse Shop en el sitio de transmisión.

La prueba de sonido o soundcheck se abrirá para los fanáticos elegibles a la 1:30 am EDT y a las 2:30 pm KST el 24 de octubre, y la página principal del concierto se abrirá para los compradores de boletos una hora antes de que comience el PTD On Stage.

Te dejamos los horarios del soundcheck abajo:

12:00 AM Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

01:00 AM Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y México

02:00 AM Cuba, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

03:00 AM Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay

08:00 AM España

Te dejamos los horarios del concierto abajo:

03:30 AM Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador

04:30 AM Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y México

05:30 AM Cuba, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

16:30 AM Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. 11:30 AM España.

Boletos para BTS Permission To Dance On Stage

En Weverse Shop, hay diferentes variaciones de boletos que ARMY puede comprar para ver el concierto en línea de BTS. Para los fanáticos sin la MEMBRESÍA OFICIAL DEL ARMY DEL FANCLUB DE BTS GLOBAL, hay una opción de venta de entradas disponible.

ARMY que son miembros del club de fans tienen cuatro boletos diferentes disponibles. Los fanáticos sin una membresía de club de fans pueden comprar un boleto de vista única HD por $46.10 dólares. Con este boleto, los fanáticos tendrán una vista HD de la pantalla principal del concierto.

El boleto más caro para los miembros del club de fans es el boleto 4K Single-view + HD Multi-view + Soundcheck que cuesta $69.30dólares. Este boleto les dará a los miembros del club de fans una vista única de 4K de la prueba de sonido del programa, una vista de 4K de la pantalla principal del evento y pantallas de vistas múltiples de alta definición.

Un boleto 4K Single-view + HD Multi-view está disponible para los miembros del club de fans por $55.30 dólares. El boleto incluye una vista 4K y pantallas HD Multi-view del concierto principal.

Un boleto HD Multi-view + Soundcheck cuesta $60 dólares y les da a los miembros de ARMY acceso a una vista única HD de la prueba de sonido y pantallas HD Multi-view del concierto.

El boleto más barato para los miembros del club de fans es el boleto HD Multi-view que cuesta $46.10 dólares. Este boleto ofrece a los compradores múltiples vistas en HD del concierto. A continuación, te compartimos un desglose con el precio de los boletos para el concierto virtual Permission to Dance On Stage en pesos mexicanos:

Boleto de membresía con multivista, calidad 4K y soundcheck: $1,300 pesos mexicanos.

Boleto con la imagen 4K: $1,050 pesos mexicanos.

La entrada HD + boleto para el soundcheck: $1,150 pesos mexicanos.

Boleto solo concierto de BTS con la imagen HD: $870 pesos mexicanos.

Boleto general solo con una vista general: $870.

¿Habrá retransmisión del concierto BTS?

Después de la transmisión en vivo el 24 de octubre, los compradores de boletos tendrán acceso a una retransmisión del concierto "Permission to Dance On Stage" el 30 de octubre a las 6 pm PDT y 9 pm EDT y las 10 am KST el 31 de octubre.

Para el concierto, los fanáticos solo pueden comprar una entrada por cada cuenta de Weverse Shop. Los boletos con un paquete de prueba de sonido estarán a la venta en Weverse Shop desde el 1 de octubre hasta la 1:59 am EDT y las 2:59 pm KST el 24 de octubre.

Los boletos para "BTS Permisison to Dance On Stage” sin un paquete de prueba de sonido estarán disponibles para comprar desde el 1 de octubre hasta las 6:29 am EDT y las 7:29 pm KST el 24 de octubre. en otras noticias, BTS abandona Columbia Records para unirse a las filas de Universal Music.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!