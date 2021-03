BTS: Los momentos donde Jimin demostró ser el más gracioso del grupo

Claro, a veces se le llama a Jin un "tipo divertido mundial" y J-Hope hace reír a la gente con sus movimientos de baile. Sin embargo, hay algunos artistas de BTS que los fanáticos consideran los "más divertidos".

Eso incluye a Jimin, cantante, bailarín y compositor de este grupo. Esto es lo que sabemos sobre el idol "Resident Prince Charming" de BTS y sus momentos más graciosos.

Jimin ha demostrado ser un idol muy divertido, lo que le encanta a los fans/Foto: UnBilgi

Jimin fue divertido por un mal funcionamiento de su vestuario

Mientras aparecía en Rockin 'Eve de Año Nuevo de Dick Clark con Ryan Seacrest por primera vez, BTS interpretó "Make it Right" y "Boy With Luv". Durante un movimiento de baile, la chaqueta plateada de Jimin quedó atrapada en su cabeza y se quedó allí, lo que provocó que miles de fanáticos tuitearan sobre el momento. Incluso los otros miembros de BTS se rieron.

“Fue súper divertido. Jimin fue tan divertido al final”, dijo Jungkook, según una traducción de un video de Bangtan Bomb en YouTube después de la actuación de BTS. Jimin estaba al lado de Jungkook y demostró su movimiento de baile improvisado para la cámara.

“No fue a propósito”, dijo Jimin. Jungkook agregó, "fue tan divertido [que] me reí durante mi parte".

Jimin y sus exclamaciones de "sí"

Mientras buscaban respuestas con The Hollywood Reporter, los miembros de BTS discutieron sus canciones favoritas, artistas y todo lo demás. Sin embargo, algunas de las respuestas de Jimin hicieron reír a los otros miembros. Cuando se le preguntó con qué artistas querían colaborar, Jimin dijo: "RM".

Cuando RM le pidió a Jimin que tradujera su respuesta sobre la interacción con los fans, Jimin simplemente dijo: "Interactuar, yo interactúo, sí".

Jimin no sería el único miembro de BTS en gritar "sí" cuando se quedaron sin palabras. Mientras actuaban en el Holiday Singalong de Disney, los miembros le pidieron a RM que cantara, a lo que el rapero dijo que "sí".

Jimin descubriendo la palabra 'precioso'

Puede que el inglés no sea su primer idioma, pero Jimin aún puede mantener una conversación. Durante un clip del DVD Love Yourself Tour in Europe, J-Hope caminaba entre bastidores. Justo detrás de él estaba Jimin, quien gritaba su amor por BTS ARMY.

“¡ARMY precioso! ¡Eres tan precioso! ¡Soy tan precioso! ¡Somos tan preciosos! ¡Precioso! ¡Precioso! Precioso”, dijo.

Jimin 'bailando sus sentimientos'

En 2020, BTS visitó virtualmente The Late Show Starring Jimmy Fallon. Aparte de las presentaciones de una semana, los miembros también hicieron algunas parodias y entrevistas. Uno de los desafíos fue "bailar sus sentimientos". Como bailarín entrenado, algunos esperaban que esto fuera fácil para Jimin.

Su interpretación de ser "tímido", sin embargo, involucraba principalmente esconder su rostro con su camisa y sacudir su trasero. Fue eliminado poco después.

Jimin tuvo algunos momentos memorables con Fallon. Como señaló un anfitrión, los dos básicamente tienen el mismo nombre. El neoyorquino no quería elegir un favorito, pero tiene su propio merchandising BT21 relacionado con Jimin. ¿Crees que Jimin podría ser el más gracioso de BTS? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

