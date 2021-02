BTS: Las canciones que tienen los mejores raps de J-Hope

J-Hope es el artista detrás del álbum en solitario que encabeza las listas de éxitos, Hope World, así como de "Outro: Ego" y "Chicken Noodle Soup".

Sin embargo, cuando no se presenta como solista, este ídolo aparece en varias canciones premiadas de BTS, incluidas "Life Goes On" y "Dynamite". Aquí hay algunos versos del rapero J-Hope favoritos de los fanáticos en canciones grupales de BTS.

Hobi es uno de los raperos más sobresalientes del K-Pop. Y con los BangTan Boys ha logrado destacar todo su potencial/Foto: Bias Wrecker

J-Hope y sus mejores momentos como rapero de BTS

'Fake Love' de 'Love Yourself: Tear'

Una canción innovadora para BTS, el grupo interpretó esta canción en varios eventos, incluso en los Billboard Music Awards. También incluye un poderoso verso de este rapero de BTS, quien también actúa como uno de los bailarines cuando BTS interpreta esta canción en vivo.

'MIC Drop' de 'Love Yourself: Her'

Es una de las canciones más populares de BTS, con el grupo interpretándola en Jimmy Kimmel Live, The Ellen Show e incluso Saturday Night Live. La totalidad de la canción es bastante motivadora, pero J-Hope comienza esta canción con fuerza con su verso de rap y, cuando está tocando en vivo, sus movimientos de baile.

'On' de 'Map of the Soul: 7'

Él trae el dolor. Esta canción es una de las primeras lanzadas del álbum de 2020, Map of the Soul: 7. Incluía algunas de las coreografías más desafiantes de BTS, que el grupo interpretó más tarde en Grand Central Terminal en la ciudad de Nueva York. El verso de J-Hope en esta canción, aunque algo corto, es parte de lo que hace que “On” sea tan especial.

'Outro: Tear' de 'Love Yourself Tear'

Bien, tal vez esta canción no incluya a todos los miembros de BTS. En cada época, hay canciones que incluyen subunidades de BTS y esta está compuesta por los raperos del grupo, RM, Suga y J-Hope. J-Hope termina esta canción con fuerza con su verso y, especialmente cuando se presenta en vivo, es un momento favorito entre los fanáticos de BTS.

'Save Me' de 'The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever'

A pesar de que es uno de los raperos de BTS, "Save Me" muestra la voz de cantante de J-Hope, así como sus habilidades de baile. Aunque fue lanzado con uno de los álbumes anteriores del grupo, la banda de chicos interpretó esta canción en su NPR "Tiny Desk Concert (At Home,)" junto con canciones como "Spring Day" y "Dynamite".

Aparte de su trabajo con BTS, J-Hope también lanza música en solitario con el mismo nombre artistico. Eso incluye su mixtape, Hope World, y su colaboración con Becky G, "Chicken Noodle Soup". (El video musical de este último tiene actualmente más de 200 millones de visitas en YouTube).

El video musical "Life Goes On" de BTS ahora está disponible para transmisión en YouTube. El álbum de lujo del grupo K-pop, titulado BE, está disponible en Spotify, Apple Music y la mayoría de las principales plataformas de transmisión.

