BTS: Las 5 mejores canciones según el ARMY

BTS ha alcanzado niveles de popularidad impresionantes a nivel mundial, por ello el ARMY ha destacado vuales son las mejores canciones de la banda hasta el momento, de la cuales mencionamos el top 5.

En esta ocasión el grupo de fanáticos, también conocido como Fandom, una expresión que viene de la contracción de “Fan Kingdom”, ha listado las mejores canciones de su grupo favorito BTS y te las presentamos a continuación.

5: MIC Drop

MIC Drop se lleva el récord a la canción que aparece en más álbumes, tres discos de BTS la incluyen: Love Yourself: Her, Face Yourself y Love Yourself: Answer. Esto define la importancia que ha tenido y por qué es una de sus mejores canciones.

4: Idol

Esta canción se encuentra en dos versiones de BTS. La primera apareció como sencillo principal en el tercer álbum de la boyband, Love Yourself: Answer. Mientras que la segunda, es un remix con Nicki Minaj, que no careció de fama.

3: Fake Love

El podio comienza con “Fake Love” una canción del álbum Love Yourself: Tear, del año 2018. Obtuvo tal popularidad que el rapero Drake hizo su propia versión de la canción. Esta canción de BTS habla sobre fingir para ser aceptado en el amor.

2: Boy With Luv

El segundo lugar del podio lo ocupa “Boy With Luv”. La canción forma parte de Map of the Soul: Persona. Y de su último LP Map of the Soul: 7. El verdadero poder de la canción reside en la voz de Halsey, que le da una estética celestial.

1: ON

Quien ocupa el puesto principal en las mejores canciones de BTS es “ON”, la mejor canción de su último álbum Map of the Soul: 7, que ya nombramos varias veces durante el ránking de mejores canciones.

“On” es una canción de hip-hop puro, que habla sobre la presión que la sociedad ejerce sobre los jóvenes para que sean cada vez mejores.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.