BTS Jungkook y Charlie Puth 'Left and Right': Fecha de estreno y dónde ver el MV

¿Estás listo para la era de descanso BTS? Tranquilo, el grupo no se separa sino que sus miembros iniciarán sus proyectos en solitario. Ahora llegó el momento de escuchar la colaboración de BTS Jungkook y Charlie Puth titulada Left and Right.

Charlie Puth publicó un par de avances el jueves por la mañana (23 de junio). ARMYs están listos para conocer la nueva etapa de Jeon Jung-kook como solista y también podremos disfrutarlo con video musical para el sencillo 'Left and Right'.

“Los recuerdos me siguen de izquierda a derecha/ Puedo sentirte aquí/ Puedo sentirte aquí/ Ocupas cada rincón de mi mente”, canta Puth en su característico falsete en el adelanto del video.

En el clip corto, los dos hombres recorren una serie de atuendos mientras cantan espalda con espalda y Jungkook intenta escuchar una conversación al otro lado de una pared usando un vaso mientras se aferra al capó de un automóvil para salvar su vida. Jungkook de BTS y Charlie Puth anunciaron su colaboración el pasado 17 de junio.

Puth lanzó una segunda vista previa poco tiempo después, publicando un clip en Instagram en el que él y Jungkook mueven la cabeza mientras están sentados en un viejo sedán y hacen beatbox al ritmo de la canción mientras usan el clic de las cerraduras de las puertas del automóvil como una pista de ritmo adicional, mientras Charlie grita "¡Qué genial!"

Te puede interesar: Jungkook en VLIVE le asegura a ARMY que BTS no se separa

Visual de "BTS Left and Right" por BTS Jungkook y Charlie Puth

La canción 'Left and Right' saldrá a la medianoche, con el video musical oficial programado para debutar al mismo tiempo. Siendo exactos, se estrenará este 24 de junio y el video oficial llegará a través del canal de YouTube de Charlie Puth. Conoce los horarios de estreno según tu país:

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicargua, Honduras: 10:00 p.m. (23 de Junio)

México, Perú, Colombia, Panamá: 11:00 p.m (23 de Junio)

Reública Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Cuba: 12:00 a.m.(24 de Junio)

Argentina, Uruguay, Brasil 01:00 a.m. (24 de Junio)

España 06:00 a.m. (24 de Junio)

El adelanto de la canción se produjo solo unos días después de que la estrella de K-Pop Jungkook y el resto de BTS anunciaran que se tomarían un descanso para trabajar en sus carreras en solitario. La Verdad Noticias te comparte que la meta del MV 'Left and Right' es superar los 25 millones de vistas en el primer día y 45 millones de reproducciones en 1 semana.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!