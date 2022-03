BTS Jungkook muestra sus movimientos de baile mientras se recupera de COVID-19

Jungkook de BTS, quien actualmente se está recuperando de COVID-19, compartió un video de su actuación de baile en una habitación. El video obtuvo 8.4 millones de visitas y palabras de elogio de su compañero V (Kim Taehyung).

Al comentar sobre sus movimientos de baile, Tae dijo que el coronavirus en realidad había perdido ante JK. Golden Maknae (apodo de Jeon Jung-kook) compartió el video en Instagram el miércoles temprano. Se le ve hablando en coreano:

“Chicos, lo estoy haciendo bien. Me he estado moviendo constantemente para que mi cuerpo no se vuelva pesado, porque me preocupa subir de peso con sólo comer, acostarme, comer y acostarme. Me estoy cuidando”, comentó Jungkook de BTS en el video.

Al comentar sobre el video de baile de Jungkook, V escribió: "Mira, mira, solo mira esos movimientos, corona realmente perdió ante Jungkook. Yo no podía moverme ni un poco cuando lo tenía". Su comentario obtuvo más de 9.9 millones de me gusta.

El martes, Jungkook tranquilizó a los fanáticos de todo el mundo y dijo que está bien después de dar positivo por coronavirus. Big Hit Music, la agencia de gestión del grupo musical surcoreano BTS, dijo que Jungkook dio positivo por COVID-19 después de llegar a Las Vegas para los premios Grammy.

Según la agencia, el vocalista de 24 años dio negativo en una prueba de PCR en Corea y partió hacia los Estados Unidos el 27 de marzo en preparación para los Grammy, que se llevarán a cabo el 3 de abril.

Jungkook de BTS actualiza a ARMY en Instagram

“Después de llegar a Las Vegas, (JK) sintió una leve molestia en la garganta y de inmediato se hizo una prueba PCR rápida (prueba PCR molecular COVID-19) y una prueba PCR estándar (prueba PCR cuantitativa COVID-19) en la tarde del domingo 1 de marzo”.

“El 27 de marzo (PT). Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo, y Jungkook fue confirmado con Covid-19 el lunes 28 de marzo (PT)", dijo el sello musical Big Hit Music en un comunicado compartido en el foro de la comunidad de fans de Weverse.

Su diagnóstico se produjo casi una semana después de que su compañero J-Hope de BTS da positivo por COVID-19 y estuviera en cuarentena en su casa en Corea del Sur. La Verdad Noticias te comparte que Hobi se ha recuperado.

