BTS: Jin se queda en SILENCIO en plena transmisión en vivo ¿Qué le pasó? (VIDEO)

El integrante de BTS, Jin de repente se quedó en silencio durante la transmisión en vivo, ¿por qué?

BTS apareció en el programa de radio coreano "Pe Chors Music Camp" el 14 de septiembre. Disfrutando de una charla amistosa con DJ Bae Chul-soo, los miembros revelaron sus pensamientos honestos, como el primer lugar en la cartelera "Hot100", que fue la primera hazaña de un artista coreano.

Luego, en dicha entrevista, los comentarios inesperados hechos por el miembro Jin se convirtieron en un tema candente. El artista, que siempre trata de maximizar su encanto, hace reír a los fans.

Ese comentario fue súper inesperado cuando el Sr. Bae Chors de repente dijo "Está tranquilo", después de un prefacio con "Quizás sea de mala educación..." Confesando el motivo.

Jin sorprendió durante la trasmisión

Jin sorprende durante la trasmisión

Desde el comienzo de la entrevista, Jin dijo: "La máscara es inconveniente porque tengo que extender mi hermoso rostro al mundo", y sorprendió a Bae Chors, "¿De verdad lo estás diciendo?".

Y cuando Jin repentinamente le dijo a Bae Chors: "He estado callado desde que dije guapo", dijo, "Puede que sea muy grosero, pero... no me mires". Entonces ... estaba hablando mucho. He estado mirando al otro lado todo el tiempo".

��아 그 .. 정말.. 실례되는 발언이지만 못보신거여가지구.. 말을 많이 했거든요

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 석찌 또봐도 대단햌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/XAgph1UfGY — 지민투데이☺️ (@_jimintoday_) September 14, 2020

La razón por la que el integrante de BTS reveló esto fue que no solo el Sr. Bae Chors sino también los miembros se echaron a reír.

Te puede interesar: Jin de BTS obsequia LUJOSA PROPIEDAD a sus padres ¡Es un amor

Cuando Jin, que siempre se apega a su estilo, es demasiado, una vez más impresiona a ARMY con su carisma.