BTS: Jimin revela quién es su inspiración y el ARMY lo ama cada vez más

El famoso grupo de K-Pop, BTS, reveló en una entrevista quienes eran sus “héroes de estilo”, aquellos que les habían servido de gran inspiración en la moda durante su lucha para llegar al estrellato.

La respuesta de Jimin para GQ logró que el ARMY, el nombre que se le da a los fanáticos de BTS, lo amen cada día más y sea el favorito de las redes sociales.

¿Quién es el héroe de Jimin?

El integrante de BTS, Park Ji-min, ganó corazones eligiendo a ARMY ya que el fandom lo inspira en todos los aspectos de su vida. "Es porque son mi razón de vida", dijo ChimChim y agregó que se esforzó por volverse tan amigable, sensible y cálido como ARMY.

Para Baby Mochi, el apodo que se le ha dado a Jimin, uno debe tener seguridad y confianza en que ya son tan elegantes y sorprendentes como los héroes que los inspiran.

Mientras tanto, BTS está en lo alto del éxito masivo de Dynamite , que se lanzó el 21 de agosto. Dynamite no solo hizo historia al convertirse en la primera canción de un grupo completamente coreano en debutar en el número 1 en Billboard Hot 100, sino que el septeto sigue siendo el número uno en su segunda semana.

La respuesta de Jimin sorprendió al ARMY.

Además, Dynamite MV estableció un nuevo récord de YouTube para la mayoría de las vistas de un video en las primeras 24 horas de lanzamiento.

Los chicos también ganaron 4 premios en los VMA 2020, incluidos Mejor Pop, Mejor Coreografía, Mejor K-pop por Map of the Soul: el sencillo principal de 7 On y Mejor Grupo.