BTS: ¿Jimin es el “alma gemela” de V? Estos son sus mejores momentos juntos

Después de hacer prácticamente todo juntos desde 2013, BTS se ha vuelto tan cercano que ahora son como hermanos. De hecho cuando uno de ellos no está presente simplemente no se siente bien.

Jimin y V eran amigos incluso antes de unirse a Big Hit Entertainment, por lo que son especialmente inseparables. A lo largo de los años, el dúo ha compartido tantos momentos conmovedores que los fanáticos no pueden contarlos todos.

Forman una de las mejores parejas porque no son tímidos para expresar su afecto el uno por el otro. Aquí en La Verdad Noticias, te dejamos algunos momentos más lindos de Jimin y V de BTS.

Desde sus lindas interacciones actuando en el escenario y sus adorables selfies en las redes sociales, hasta sus divertidas disputas como entre hermanos, los fanáticos no pueden tener suficiente de Jimin y V porque son objetivos de amistad total.

V y Jimin son la dupla perfecta dentro de BTS

Se conocen desde que eran adolescentes en la Escuela Secundaria de Artes Coreanas, y sus años de estar en BTS solo fortalecieron su relación. Está claro para los fanáticos que serán amigos para siempre.

Durante la temporada 2 de la serie de vacaciones de BTS, los miembros escribieron una carta a alguien del grupo. La de V a Jimin fue muy conmovedora porque agradeció por estar ahí cuando más lo necesitaba.

"Después de 6 años así, ahora eres mi mejor amigo", le dijo V a Jimin. "Cuando estoy en el baño llorando, lloras conmigo. También vienes a verme de madrugada para reír conmigo”, escribió.

“Te preocupas por mí y me tienes en tus pensamientos. Trabajas duro para mí y me entiendes. Me escuchas. a mis inquietudes y gustarme aunque me falte ", concluyó la carta de V para Jimin.

El abuelo de V falleció poco antes de la temporada 3. En un momento durante la grabación, V se emocionó mientras estaba sentado junto a la fogata y Jimin estaba allí para consolarlo.

Esta son solo un par de historias de Jimin y V, por lo que el ARMY los ha catalogado como almas gemelas, o sea los mejores amigos dentro del famoso grupo de K-Pop, BTS.

Jimin enamora al ARMY con una hermosa canción de Navidad

Jimin, el integrante más famoso de BTS, se volvió tendencia en redes sociales después de sorprender a los fanaticos, los cuales se hacen llamar ARMY, con una canción de Navidad.

La sorpresa de Jimin para el ARMY en Navidad se trataba de una nueva canción titulada ‘Christmas Love’, la cual fue publicada en primera instancia en el canal BangtanTV de Youtube.

De igual forma, el idol de BTS decidió utilizar la plataforma de Weverse, una popular red social de Corea del Sur, para mandar una emotiva carta al ARMY, en la cual explica de donde surgió la inspiración.

“Hola ARMY, soy Jimin. ¿Recibieron bien su regalo de Navidad? Tenía muchas ganas de que escucharan esta canción, así que estoy muy contento de poder mostrársela ahora”, escribió Jimin.

Jimin se se mantiene como el hombre más famoso de K-Pop

A partir de los grandes datos recopilados del 19 de noviembre al 19 de diciembre del 2020, el Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha revelado a BTS Jimin como el mejor miembro del grupo.

Según los fatos revelados por este instituto, Jimin es el miembro más famoso, o sea el de mejor reputación, entre los grupos de K-Pop. Un puesto bien ganando por este famoso idol.

Las clasificaciones se determinaron analizando la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la comunicación y los índices de conciencia de la comunidad de 653 miembros del grupo de chicos.

Por 24o mes consecutivo, Jimin de famoso grupo de K-Pop, BTS, encabezó la lista completando dos años completos en el número uno en la clasificación. Para diciembre, su índice de reputación de marca fue de 7.180.413.

Es catalogado como el miembro más famoso entre los grupos de K-Pop.

¿Solo Jimin es famoso entre los miembros de grupos de K-Pop?

La puntuación del Rey del K-Pop, como lo han llamado muchos ARMYs en redes sociales, desde el mes pasado marca un aumento del 38,30% en su puntuación mientras el grupo se conoce mundialmente.

Además, "MAMA", "Billboard" y "beca" se encuentran entre las frases de alto rango en el análisis de palabras clave de Jimin. "Agradecido", "récord" y "sexy" se encuentran entre los términos relacionados de más alto rango del ídolo.

También se registró una puntuación de 82,87% de reacciones positivas en el análisis de positividad-negatividad del ídolo de K-Pop que ha vuelto la sensación a nivel mundial debido a su fotrma de bailar y voz.

El segundo lugar fue para el miembro de BTS Jungkook con un total de 4.056.917 puntos, seguido por el miembro de Highlight Doojoon en el tercer lugar con 3.421.270 puntos.

