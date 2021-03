BTS: J-Hope rompe importante récord en Spotify

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la banda surcoreana BTS estaba nominada a ganar un Grammy el pasado 14 de marzo, sin embargo, los integrantes, incluyendo a J-Hope se vieron decepcionados tras perder en su categoría.

Afortunadamente, los cantantes siguen trabajando y siguen rompiendo récords, y ahora fue el llamado Hobi quien logró un importante récord en la plataforma spotify.

Y es que a través de twitter dieron a conocer que el cantante entró al top de 200 followers en Spotify, siendo el único K-Act (solista de K-Pop) en lograrlo hasta el momento.

“Hobby se convierte en el primer y único K-act que ha logrado entrar al TOP 200 de followers en spotify con la cantidad 5.5M , ES EL REY NADIE LO DUDE @BTS_twt”, informó una página de fans.

Hope World fue el primer album también en lograr los 300 millones de streamings de un solista coreano en la misma plataforma, por lo que no nos queda duda que el famoso ha logrado defender su talento como solista y también como parte de la popular banda surcoreana de K-Pop.

J-Hope es el primero en llegar a este puesto

J-Hope es el mejor bailarín

Por si fuera poco, este cantante no solo es talentoso en la música, sino que hace unos días también ganó el premio a Master Of Dancers de la plataforma Dance Plus, por lo que fue nombrado el mejor bailarín entre diversas bandas surcoreanas.

El cantante está en uno de los mejores momentos de su vida, con una carrera sólida, y si bien, lamentablemente la banda de Bit Hit Entertainment perdió el Grammy, no nos queda dua que pronto estarán nominados nuevamente.

¿Crees que J-hope, también llamado Hobi, se merezca estar más arriba en el top 200 de spotify?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta banda surcoreana.

