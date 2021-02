BTS: J-Hope revela qué celebridad es su “amor platónico”

El galardonado rapero, J-Hope, miembro de BTS mencionó que "su amor platónico" es una actriz que apareció anteriormente en la película de comedia, Mean Girls. Esto es lo que sabemos sobre este ídolo del K-pop, su amor por las celebridades y sus amigos famosos.

Es rapero, compositor y bailarín. J-Hope, cuyo nombre real es Jung Hoseok, es uno de los siete miembros de BTS. Allí, rapea canciones galardonadas como "Dynamite" y "Life Goes On", e incluso participa en la creación de parte de la música para el grupo de K-pop.

J-Hope también es considerado uno de los bailarines principales del grupo, liderando a los demás en el ensayo de baile.

Cuando se trata de algunos de sus músicos favoritos, J-Hope se apresura a mencionar a Drake y Justin Timberlake. Sin embargo, durante una entrevista, J-Hope incluso compartió quién es una de las celebridades que es su "crush".

¿Qué famosa es crush de J-Hope?

Claro, estos chicos están ocupados grabando y lanzando música, pero cuando no están trabajando, a veces, tienen tiempo para ver películas. Durante una entrevista de 2017 con E! News antes de su aparición en los American Music Awards, los miembros de BTS hablaron sobre algunos de sus "enamoramientos de celebridades".

Para J-Hope mencionó a la actriz Amanda Seyfried. Esta actriz es mejor conocida por su trabajo en varias películas musicales, incluidas Mamma Mia, Mamma Mia: Here We Go Again y Les Misérables. También apareció en el lanzamiento de 2004, Mean Girls.

Amanda Seyfried es una de las actriz que más ha cautivado a Hobi, y esto es algo que sorprendió a ARMY/Foto: Aminoapps

Cada miembro de BTS gritó a diferentes celebridades cuando se trataba de sus enamoramientos. Para Suga, esa fue la estrella de películas de Marvel como Avengers: Endgame y la próxima Viuda Negra, Scarlett Johansson.

Para Jimin, esa fue Rachel McAdams, mejor conocida por su papel en la película romántica The Notebook y la comedia Mean Girls.

J-Hope tiene algunos fanáticos famosos

Aparte de los miembros de BTS, J-Hope tiene algunos amigos famosos. Eso incluye a Becky G, con quien más tarde J-Hope colaboró en su canción, "Chicken Noodle Soup".

Cuando se trata de los fanáticos famosos de J-Hope, el actor y luchador John Cena se encuentra entre ellos, como un oyente desde hace mucho tiempo del "rap de la vieja escuela".





Los presentadores de programas de entrevistas Jimmy Fallon y James Corden son admiradores incondicionales del grupo, aunque han gritado a otros miembros como su parcialidad.

¿Crees que J-Hope algún día podrá tener una amistad con la actriz Amanda Seyfried? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

