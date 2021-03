BTS: J-Hope lamentó tardar tanto en debutar

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el cantante J-Hope, integrante de la banda BTS es uno de los cantantes favoritos de la banda, y es que el cantante de Chicken Noodle Soup no siempre tuvo el talento entrenado que tiene ahora.

En una reciente entrevista para You Quiz on the Block el famoso hizo declaraciones que nunca antes había dicho, sobre todo relacionadas con su debut.

Y es que el cantante subrayó que fue un aprendiz tardío de Big-Hit, lo cual lo hacía sentir muy mal, pero su mamá lo ayudó y lo inspiró.

“Como mi madre confiaba en mí, debía tener éxito. La felicidad de mi madre es mi felicidad y su risa la mía.”

J-Hope fue el primero en conocer a Jimin

Jimin fue uno de los últimos en llegar a bangtan, el popular cantante surcoreano fue recibido por el intérprete también llamado Hobi, sin embargo, después de ello no se vieron en un largo tiempo, pues la banda aún no estaba formada, sino que a penas eran aprendices por separado.

J-Hope no siempre tuvo las herramientas que tiene ahora

La banda nos dejó momentos épicos, tal y como cuando se mencionó que cuando eran llamados a “La oficina” es porque su carrera estaba en peligro, pues significa que te ibas, y a Jimin lo llamaron en varias ocasiones, aunque afortunadamente no lo despidieron.

J-Hope no solo es divertido, talentoso, y generoso, sino que también es muy sentimental, y esta entrevista nos ha demostrado que es capaz de hacer todo lo posible para que su futuro siga adelante, y nos lo demuestra en cada uno de sus proyectos tanto en solitario, como con la popular banda de k-pop.

¿Por qué crees que J-Hope se tardó tanto en debutar?, ¿Crees que el integrante de bangtang hubiera debutado en otra banda si no lograba estar con BTS?, dinos tu opinión en los comentarios.

