BTS: 'Intro: Never Mind' de Suga, RM y J-Hope bate nuevo récord en Youtube

BTS sigue conquistando la industria musical, pues ahora se dio a conocer que el MV del tema ‘Intro: Never Mind’, el cual es interpretado por Suga, RM y J-Hope, obtuvo un nuevo récord en Youtube, logro que el ARMY no dudó en presumir a través de las redes sociales.

Según información revelada por una cuenta fandom de Twitter dedicada a Min Yoongi, el MV de ‘Intro: Never Mind’ ha logrado superar las 3 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, una cifra sumamente impresionante si se toma en cuenta que el audiovisual de BTS fue lanzado hace cinco años.

Esta hazaña fue posible gracias al ARMY, quien se organizó para lograr que el MV de dicho tema aumentará sus reproducciones en YouTube, esto como parte de un regalo que el fandom ha querido preparar para conmemorar el cumpleaños número 27 del idol Suga.

De igual forma, se sabe que para el cumpleaños de Suga, el cual ocurrir�� el próximo 9 de marzo, el ARMY de todo el mundo se ha puesto de acuerdo para aumentar el número de reproducciones de las canciones en solitario del idol en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify y Soundcloud.

'Intro: Never Mind', la canción perfecta del ARMY

‘Intro: Never Mind’ es la primera canción del mini album ‘The Most Beautiful Moment In Life Pt.2’ que BTS lanzó en noviembre de 2015; es interpretada por RM, J-Hope y Suga, quienes cantan sobre el orgullo y la madurez, el crecimiento personal y la superación.

La canción se ha convertido en la favorita de miles de fanáticas, ya que en la sección de comentarios del video oficial en YouTube se pueden encontrar mensajes donde le agradecen a los chicos por inspirarlas a ser mejores personas a través de las letras de su canciones.

¿Te gusta esta canción de BTS? ¿Crees que merece un mejor reconocimiento? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram