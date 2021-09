BTS In The Soop estrena su temporada 2 en octubre y ya tenemos tráiler

El popular programa BTS In The Soop confirmó regresar con una segunda temporada para ARMY y reveló los primeros detalles en su tráiler. Con el reality show, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de BTS se alejan de sus vidas ocupadas y pasan tiempo juntos haciendo actividades de ocio.

El 22 de septiembre, los canales de redes sociales oficiales de In the Soop compartieron un avance de la segunda temporada. El vídeo inicia con vistas a las montañas de Corea del Sur, mientras suena música serena.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte el primer adelanto de BTS In The Soop 2, publicado por el canal oficial del reality show BTS In The Soop en YouTube. "En algún lugar de Corea del Sur, un lugar secreto como en las películas", se lee en los subtítulos del video.

Tráiler y fecha de estreno In The Soop 2

La temporada 2 de In The Soop comenzará el 15 de octubre. Los nuevos episodios estarán disponibles para ver en la plataforma de Weverse y el canal de televisión surocreano JTBC. El promocional nos narra: “En lo profundo del medio del bosque. Un espacio creado solo para BTS".

La música relajante se detiene y los ruidos de la construcción comienzan cuando se construyen grandes casas blancas, una cancha de tenis, una cancha de básquetbol y una piscina.

Los subtítulos revelan que la construcción de la nueva mansión de In the Soop tomó un año, y los miembros de BTS se turnan para narrar el primer promocional a medida que se muestran escenas de la casa completada:

“Cuando llegamos por primera vez, parecía enorme”, dice RM.

"¿Algo así como una mansión?" Añadió J-Hope.

"Wow, ¿dónde está esto?" Pregunta Jin. "¿No es esto básicamente un castillo?"

"Era como un lugar que solo nosotros queríamos conocer", dice V al final del teaser. "Nuestro lugar secreto".

BTS filmó previamente un reality show de viajes llamado BTS: Bon Voyage donde Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin , V y Jungkook viajaron juntos a nuevos lugares alrededor del mundo. La temporada más reciente de BTS: Bon Voyage se filmó en Nueva Zelanda en 2019.

Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, BTS no pudo viajar para filmar BTS: Bon Voyage. Para tomar el lugar de Bon Voyage, el septeto comenzó el reality show In the Soop en 2020.

¿Por qué se llama BTS in the Soop?

Foto: In The Soop - Ver. BTS Temporada 2

La palabra “soop” significa bosque y Big Hit Music describe el reality show como “en algún lugar entre la vida cotidiana y el ocio" porque, como su título lo indica, tendrá lugar en el bosque, con BTS disfrutando de un tiempo de inactividad muy necesario.

En pocas palabras, los miembros de Bangtan Sonyeondan se quedan en Corea del Sur en lugares apartados. La primera temporada de In the Soop fue filmada en una propiedad alquilada en el lago.

Otros grupos de K-Pop bajo la agencia musical HYBE Labels también filmarán In the Soop y recientemente se confirmó que el grupo SEVENTEEN realizará su reality In The Soop hasta el 28 de septiembre.

¿Qué piensa ARMY de BTS In The Soop 2?

Después de que el primer teaser de la nueva temporada de BTS In the Soop fuera publicado en línea, los fanáticos ARMY expresaron su sorpresa por la gran mansión de la nueva temporada. Por otra parte, BTS y Coldplay se toman foto en Nueva York antes de lanzar su colaboración My Universe el 24 de septiembre.

“¡Ese lugar se ve súper ordenado! ¡Más de un año de preparativos! Es increíble saber cuánto planean de antemano ”, escribió un fan en Reddit. “En realidad es una especie de genio. Tener su propio lugar significa un mejor control y administración que lo que obtendrían alquilando un lugar de otra persona”.

“Hybe puede abrirlo para los programas de sus otros artistas, e incluso para retiros de negocios y cosas para el personal ”, escribió un usuario de Reddit. Gracias al nuevo teaser, la anticipación y la curiosidad por la temporada 2 de BTS In The Soop es más alto que nunca.

