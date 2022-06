BTS Funko Pops era “Butter” listos para reservar ahora

El grupo surcoreano BTS es el acto musical más grande del planeta, pero sorprendieron a los fanáticos a principios de este mes al anunciar que tomarían un descanso para concentrarse en proyectos en solitario.

Esta noticia fue especialmente sorprendente ya que se anunció en medio de las celebraciones de su noveno aniversario. Sin embargo, los siete miembros de BTS insisten en que se reagruparán en algún momento, y ahora acaban de lanzar una nueva ola de Funko Pops, por lo que no todo está perdido.

La nueva ola de BTS Funko Pops está inspirada en su lanzamiento de 2021 "Butter" y presenta una figura de J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió todo sobre los Funko Pop de BTS era Dynamite.

Mira los BTS Funko Pops era “Butter”

Foto: BTS Funko Pops "Butter"

Los pedidos anticipados para toda la ola de BTS Funko Pops era “Butter” están disponibles en Entertainment Earth ahora (envío gratis a EE. UU. en pedidos de $39 o más usando el código SUNFREE22). También puede obtener un paquete de 7 figuras como un juego exclusivo aquí en Walmart por $ 83.88.

La transmisión en vivo de 2022 BTS FESTA presenta algunas partes emocionales de los miembros de BTS mientras analizan el razonamiento detrás de su pausa. Después de nueve años juntos, el líder RM explicó que el grupo ha tenido problemas para centrarse tras el lanzamiento de ON.

Te puede interesar: BTS: ¿Quiénes son ellos? Todo sobre la banda de K-Pop

Si no fuera por la pandemia, el grupo de K-Pop BTS habría hecho una pausa después del lanzamiento, pero COVID-19 provocó una nueva ola de regresos como "Butter" y "Permission to Dance", lanzamientos dedicado para sus fans ARMY.

“Tenemos que aceptar que hemos cambiado", dijo RM en el video. "Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'On' y 'Dynamite', pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance'. 'Ya no sabía qué tipo de grupo éramos".

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!