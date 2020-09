BTS: Famoso artista imita los pasos de baile de Jimin (VIDEO)

El 21 de septiembre KST, la agencia lanzó un video de la actuación del miembro más joven, Kim Jun Seo, bailando "Take You Down" de Chris Brown, usando una coreografía hecha por Brian Puspos que fue utilizada originalmente por Jimin de BTS.

Jimin siguió estos impresionantes pasos de baile durante la 'BTS Home Party' de 2017.

En el video, se ve al integrante de BTS sosteniendo una copa de vino y reclinado en un sofá antes de levantarse, ajustarse la corbata y comenzar su actuación.

Kim Jun Seo cubrió de manera impresionante la presentación de baile de Jimin

Kim Jun Seo fue presentado al público por primera vez como participante en el programa de supervivencia de ídolos de MBC 'Under Nineteen', debutando con el grupo de proyecto 1THE9.

Jimin impone nuevos pasos de baile

Ahora que sus actividades con el grupo han concluido, se redimirá con WEi el 5 de octubre a través de su primer mini álbum 'IDENTITY: First Sight'.

Te puede interesar: BTS: 15 datos que NO sabías sobre Jimin

La presentación de Kim Jun Seo hizo recordar en redes sociales el momento en el que Jimin debutó en la pista de baile.