BTS: Estas canciones que interpretarán en su concierto MTV Unplugged

BTS sigue conquistando escenarios alrededor del mundo, por eso ahora será la primera banda sur coreana en realizar un Unplugged de MTV. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y JungKook le regalarán a ARMY 30 minutos o más de su música este 23 de febrero por la noche.

Recientemente, el canal ha dado a conocer que Bangtan cantará en acústico varios temas de sus últimos álbumes, BE y BE Essential Edition y ya trae al ARMY totalmente emocionado.

¿Qué canciones cantará BTS?

Se han resaltado algunos detalles sobre el esperado concierto, entre ellos que el grupo de Big Hit Entertainment interpretará los éxitos del quinto álbum de estudio BE, es decir presentarán Dynimite, canción que los llevó al número uno en el chart de Billboard y a ser nominados por primera vez a los premios Grammy.

Por si fuera poco cantarán Life Goes On, canción con la cuál repitieron el primer lugar del Chart. Seguramente BTS interpretará otras de sus canciones de BE y puede que sorprendan a sus seguidoras con alguno de sus ya conocidos éxitos de álbumes anteriores.

Lo esperado de la presentación de BTS

Por lo que se puede ver en las imágenes que se ha dejado ver el canal de música, se observa al menos tres cambios de vestuario y escenario, tal parece que el grupo grabó su participación desde Corea del Sur y MTV confirmó que el concierto durará mínimo 30 minutos.

¿Cuándo y a qué hora es el MTV Unplugged de BTS?

El MTV Unplugged de BTS será el próximo martes 23 de febrero en estos horarios en América Latina y para que no te lo pierdas te dejamos las diversas fechas:

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

