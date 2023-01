BTS: Estas 3 coreografías demuestran por qué son los reyes de la sincronización

BTS es una de las bandas más reconocidas de la industria del K-Pop y a pesar de que en un principio no tenían tanto éxito, su carrera artística y musical ha ido en ascenso.

Pero no creas que la música es lo único que hace que destaquen entre los demás idols surcoreanos, pues aquí en La Verdad Noticias te presentaremos las 3 coreografías que demuestran que ellos son nada más y nada menos que los reyes de la coreografía.

Coreografías que demuestra que BTS son los reyes de la sincronización

Los videoclips de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de BTS destacan por las coreografías que realizan, pero… ¿Sabes cuáles son las 3 que comprueban que son muy buenos coordinándose y sincronizándose? Son las siguientes

Save Me

Si has visto la coreografía de Save Me, seguro sabrás que es una de las más importantes y queridas por todo ARMY, sin duda alguna no podemos ignorar que la sincronización que manejan ahí es tal es una de las más vistas en las distintas redes sociales.

Fire

Fire es también una de las canciones más populares de BTS en la que los idols sorprendieron a ARMY con su coreografía break dance, la coreografía de este tema se hizo más popular cuando un cierto grupo de personas comenzó a creer que ellos habían debutado precisamente con Fire.

No More Dream

Esta sí fue la canción con la que debutó BTS, misma en la que tuvieron la oportunidad de empezar a conquistar a ARMY con su música y coreografía profesional. ¿La recuerdas?

Te puede interesar: Jimin de BTS no pudo contener sus nervios al conocer a su ídolo: ARMY se conmueve

¿Quién crea las coreografías de BTS?

¿Quién crea las coreografías de BTS?

Las coreografías de BTS son tan llamativas que, de hecho, en una ocasión, los Backstreet Boys les comentaron que estaban impactados, ¿quién está detrás de ellas? El coreógrafo de los idols surcoreanos es Son Sung Deuk, quien los ha acompañado desde su debut.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!