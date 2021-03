BTS: Esta es la razón por la que algunos ARMY llaman “Seokie” a J-Hope

Cuando se trata de los apodos de J-Hope, los fanáticos le han otorgado varios basados en su disposición alegre y su inmenso talento. Esto es lo que sabemos sobre un apodo, "Seokie", y por qué los fanáticos a menudo llaman al miembro de BTS por ese nombre.

J-Hope es uno de los raperos de BTS

Puede haber siete miembros en BTS, pero solo hay un J-Hope. Es alegre, enérgico y divertido, y también es rapero, cantante, compositor y bailarín del grupo, interpretando canciones premiadas como "Dynamite", "Boy With Luv" y "Life Goes On".

También es conocido por su amor por BTS ARMY, a menudo comparte imágenes y mensajes en las plataformas de redes sociales. Cuando no está actuando con BTS, J-Hope a menudo lanza música en solitario con el mismo nombre artístico.

Eso incluye su mixtape, Hope World, y su sencillo en colaboración con Becky G, titulado "Chicken Noodle Soup". Con más de siete años de conocer a este artista, este miembro de BTS se ganó algunos apodos diferentes de los fanáticos.

El verdadero nombre de J-Hope es Jung Hoseok

Aunque algunos fanáticos lo conocen por su nombre artístico, cuando no está actuando, algunos lo conocen por su nombre de nacimiento de Jung Hoseok.

Debido a su nombre real, los fans (y otros miembros de BTS) a menudo se refieren a este artista como "Hobi", "Hoseokie" y "Seokie". (No confundir con "Kookie", uno de los apodos del miembro más joven del grupo, Jungkook).

El rapero incluso menciona este "alter-ego" en su canción en solitario para Map of the Soul: 7, diciendo: "La vida no es de J-Hope, sino de Jeong Ho-Seok, debe haber estado lleno de arrepentimiento sin esperanza hasta que muera”, según una traducción de Genius.

J-Hope se ganó algunos otros apodos de los fans de BTS

Aunque tiene un nombre artístico oficial, hay algunos otros apodos otorgados a J-Hope por BTS ARMY.

J-Hope es uno de los idols de BTS que tiene millones de fans, quienes le han puesto adorables apodos/Foto: Wikifandom

Debido a su disposición brillante y a menudo "soleada", algunos fanáticos de BTS apodaron a J-Hope como "Sunshine". Otros a menudo se refieren a él como "J-Dope" o "J-Nope", una obra de teatro sobre el nombre artístico oficial del ídolo.

Según los fanáticos de Quora, los fanáticos también le dieron la "etiqueta" de "Golden Hyung", similar al apodo de Jungkook, el "Golden Maknae". (Estos nombres provienen principalmente del talento de J-Hope, ya sea a través del baile, el rap, la escritura o el canto).

Sin embargo, cuando este artista se presenta durante las entrevistas, generalmente usa su nombre artístico oficial. ¿Cuál es el apodo de J-Hope de BTS que más te gusta? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

