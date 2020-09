BTS: ¿Es J-Hope el único rapero de los Bangtan Boys que a veces canta?

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, es uno de los tres raperos en BTS, actuando junto a RM, Suga y el resto de los miembros de este grupo de K-pop. Sin embargo, de vez en cuando, Hobi suele cantar para sus proyectos en solitario.

No hay duda de que J-Hope es un artista sumamente completo, pero ¿de dónde viene su inspiración para canciones como "Chicken Noodle Soup”? ¿Alguno de los otros raperos de BTS canta? Esto es lo que sabemos sobre el galardonado grupo de K-Pop y sus miembros.

Todos los raperos de BTS cantan

Es amable, adorable y divertido, pero, sorprendentemente, J-Hope también es un cantante increíble. Para la canción de Map of the Soul: 7, "Outro: Ego", J-Hope mostró sus habilidades para el canto. No es el primero ni el último miembro de BTS en cantar una canción en solitario.

De hecho, J-Hope cantó algo para su canción de Love Yourself: Answer, "Just Dance". Sin embargo, de vez en cuando, Suga también canta para el grupo de K-pop. Aunque técnicamente son los "raperos" del grupo, los miembros de BTS rotan su papel dependiendo de la canción.

Para la canción en solitario de Suga, "Seesaw", el idol de BTS canta, así como rapea, junto con la pista. Cuando RM grabó una demostración de la canción en solitario de Jimin, "Serendipity", compartió un fragmento del tema sorprendiendo a miles de fans con su voz de canto.

J-Hope rapea y canta en 'Hope World'

Hobi es uno de los artistas más trabajador, prácticamente está rapeando, cantando y bailando para BTS a tiempo completo. Sin embargo, de alguna manera encuentra tiempo para trabajar en proyectos en solitario, incluso lanzando un mixtape, titulado Hope World , durante 2018.

Más recientemente, J-Hope colaboró con Becky G para su versión de la canción "Chicken Noodle Soup". Con su éxito y los tres idiomas que aparecen en la canción, los fanáticos notaron el impacto de otros artistas en la música de J-Hope. El ídolo dio más detalles sobre su música en solitario durante una entrevista con la revista Time.

“La forma en que trabajo es muy fluida, escribo la música a medida que los siento venir. Me inspiré para este mixtape en artistas como KYLE y Aminé”, continuó. “También tengo que mencionar la gran influencia de Joey Bada. Todos estos son artistas a los que respeto mucho", mencionó el rapero de BTS.