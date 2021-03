BTS: El video Life Goes On rebasa los 300 millones de visualizaciones en YouTube

Los chicos de BTS se han destacado como una de las bandas de K-pop que más han sobresalido a nivel mundial y es quehan logrado consolidar un poderoso fandom llamado ARMY al rededor del planeta.

La novedad más reciente de la banda es que el vídeo musical Life Goes On de BTS supera los 300 millones de visualizaciones en YouTube, hecho que ha puesto festivo a los chicos del ARMY.

BTS y su nuevo logro en YouTube

Por su parte Big Hit Entertainment dijo que el vídeo musical de "Life Goes On", la canción principal del álbum "ME", lanzado el 20 de noviembre de 2020, alcanzó los 300 millones de visualizaciones en torno a las 2:00 p.m. del sábado.

El mismo se convirtió en el quinto del grupo en alcanzar la marca. Hay que destacar que está dirigido por Jungkook, el miembro más joven del grupo y recordando un poco el vídeo logró 100 millones de visualizaciones solo dos días después de su lanzamiento.

Life Goes On, se convirtió en la primera canción surcoreana en lograr el primer puesto del listado principal de canciones de Billboard, el "Hot 100", a principios de diciembre.

BTS y Los Simpson

Los Simpson es uno de los programas de televisión animados más importante de los últimos tiempos. Desde su estreno en 1989, la familia amarilla ha evolucionado con el paso de los años, y también se han mantenido vigentes con los temas de moda.

Uno de ellos es el K-pop, un fenómeno que ha subido su popularidad en América en tiempos recientes, y su máximo exponente es BTS.

Es por esos que las temporadas más recientes de Los Simpson se han mantenido a la vanguardia y BTS no pasó desapercibido tras logros como tener el álbum más vendido en el mundo.

Cabe destacar que las modernas temáticas en que se ambientan los capítulos, como el de los e-sports.

