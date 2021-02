BTS: El día que V habló de su depresión y la ayuda que recibió de los idols

La vida de Taehyung, mejor conocido como V, no siempre fue fácil, él llegó a pasar por momento complicados que incluso le causaron depresión, sin embargo el idol logró salir adelante y ahora es un de los idols favoritos de BTS además de contar con fama internacional, pero eso lo logró en parte gracias a sus compañeros de la banda.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, fue gracias la serie documental ‘Break The Silence’ que ARMY pudo conocer más sobre la vida de los integrantes de BTS, pues en ella narra cómo se esforzaron para convertirse en ídolos de multitudes.

RM, Jimin, Jungkook Jin, Suga, J-Hope y V son los nombres de los integrantes de BTS que en el cuarto capítulo de la serie documental hablaron de sus emociones y se sinceraron con sus fanáticos.

El idol de BTS, V, habló con ARMY sobre su depresión

V superó la depresión gracias a los chicos de BTS

Precisamente fue Taehyung, también conocido como V, quien reveló que superó la depresión gracias al apoyo de los integrantes del grupo coreano y de la inspiración que tomó de ellos.

V se mostró bastante honesto con ARMYy explicó bajo qué circunstancias sus padecimientos mentales se acentúan y las consecuencias que le generan en su día a día.

Tras convivir con los chicos de BTS, v fue superando la depresión

“Existen instantes en los que suelo deprimirme mucho, cuando me encuentro pasando por momentos muy difíciles quiero que alguien simplemente me tome de la mano. Creo que ver a cada uno de los integrantes demasiado felices me inspiró y ahora también soy feliz, desconozco el porqué, pero creo que fue un punto de mucha introspección que me ayudó con mi depresión", indicó

Todo parece indicar que la serie de conciertos de ‘Love Yourself’ fue trascendental en la vida de V , pues Taehyung asegura que desde que inició de esta gira, los pensamientos tristes han desaparecido y él cada vez es más feliz gracias a la compañia de los idols de BTS.

