BTS: De esta forma especial V comparte la importancia de la música y el desorden

Cómo parte del MV de “Fly to my room” los idols de BTS decidieron crear una habitación virtual para que ARMY pueda pasar los días, y son precisamente los idols quienes se encargan de decorar y diseñar la habitación. En esta ocasión tocó el turno de V, quien de una forma especial mostró la importancia de la música y el desorden.

A través de la cuenta oficial de BigHit, BTS reveló una nueva nota del proyecto “Curated for ARMY”, el cual consiste en decorar la habitación ideal para las fans con elementos que ellos mismos colocaron en ella, pues detrás de cada decoración o mueble hay un significado especial.

En esta ocasión V protagonizó la nueva nota de voz y compartió la importancia de la música y el desorden.

V agregó dos elementos importantes para él en la habitación de ARMY

Aunque no es un comeback como tal, BTS quiere festejar sus éxitos en el #1 de Billboard, así como su nominación al GRAMMY por “Dynamite”, la edición especial tendrá el mismo contenido, solo algunos regalos inéditos, ARMY espera que el nuevo MV sea de “Fly to my room” debido a las pistas que han revelado.

¿Cuál es la importancia de la música y el desorden para V?

En la habitación de ARMY, Taehyung, mejor conocido como V, decidió colocar un reproductor de vinilo, pues considera que la música es algo importante por las sensaciones que le provoca, por lo que cree que un reproductor antiguo es un elemento ideal para compartir emociones con los demás a través de las canciones que escuchen.

También recomendó algunas piezas como jazz de Sammy Davis o al gran Frank Sinatra. Otra de las decoraciones que V quiso incluir, y que forma parte de su hogar, es un jarrón, aunque admite que no es algo llamativo o colorido, este artículo llama la atención y puede ir sobre la mesa que colocó Jimin.

El florero puede tener algunas plantas, no importa si no están en orden, V considera que el desorden también es bonito, se trata solo de seguir tu corazón y dejar atrás aquello que te pese.

