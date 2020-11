BTS: ¿Cuánto pesa RM? ¿Está engordando?

Kim Namjoon se comunicó con sus fanáticos a través de las redes sociales, el líder de los Bangtan Boys -BTS- reveló su peso corporal y le explicó a ARMY el trabajo que está haciendo para llegar a sus medidas ideales.

Los idols del K-pop cuidan mucho de su imagen, en especial su peso, recurren a dietas que son demandantes o ejercen mucha presión para poder mantener sus medidas.

BTS está listo para su regreso a los escenarios y la agrupación de la empresa Big Hit Entertainment muy pronto presentará su material discográfico ‘BE’, el cual es el tercer álbum de Beyond The Scene del año 2020.

En los últimos diacute;as, Jin, Jimin, Jungkook,J-Hope, Suga, V y RM se han comunicado con ARMY por medio de las redes sociales y hace algunas horas, Namjoon actualizó su perfil en la aplicación de Weverse.

RM de BTS comparte cómo bajó de peso

El compositor originario de la ciudad de Ilsan tomó su celular e interactuó con sus fanáticos, el intérprete de ‘Not Today’ quiso que ARMY supiera los cambios que está haciendo en su cuerpo y todos los esfuerzos para conseguir resultados.

Lo primero que posteó RM fue una selfie en donde aparece muy sonriente y en la descripción de la fotografía se puede leer:

"Mi cabello ha crecido mucho, ¿verdad?"

El rapero de Bangtan Sonyeondan también reveló otros aspectos de su fisionomía, el compositor de ‘Do You’ escribió un texto sobre su peso, los resultados de su revisión médica y su tasa de grasa.

¿Cuánto pesa RM?

Kim Namjoon explicó que su peso hace un año era de 70.1 kilos, ahora es de 73.6 y su aumento es debido a que ha trabajado mucho en el gimnasio, así que sus músculos se notan más.RM dijo:

"Valió la pena haber trabajado poco a poco".

El músico está en dieta, su plan alimenticio sólo cambiará por 5 días ya que quiere que su tasa de grasa corporal baje y su meta es del 10%, actualmente tiene 15%, esto junto a su régimen de comidas le garantiza que logre sus metas.

