BTS: Conoce a sus hermanos profesionales en HYBE

Big Hit Entertainment, actualmente llamada HYBE- tuvo varios intentos para lanzar a la fama a un grupo de k-pop, sin embargo muchos de ellos no prosperaron, hasta que llegó BTS, el cual gracias al carisma y talento de sus integrantes han podido despuntar y colocarse en las principales listas internacionales.

Es por eso que tratando de realizar la misma fórmula, la agencia lanzó un nuevo grupo: Tomorrow X Together, el también grupo conocido por sus siglas TXT, que no tiene mucho que debutó en la escena musical.

Hay que destacar que apenas este 4 de marzo TXT cumplieron 2 años desde el lanzamiento de The Dream Chapter: Star, su primer EP, el cual ocupó el puesto #1 de iTunes en 38 países a pocas horas de revelar su mini álbum.

Lo que debes saber de TXT, hermanos de BTS

Se ha destacado que el grupo está conformado por cinco integrantes: Yeonjun, Soobin el cual es el líder de la agrupación, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai, quien es el único integrante extranjero pues nació en Honolulu, Hawái, Estados Unidos.

Entre otros detalles, todos son menores de 21 años y cantan, bailan y rapean, tal como los integrantes de BTS; y el nombre "Tomorrow X Together" hace referencia a los diferentes tu y yo, es decir, facetas que vivirán juntos hacia conseguir sus sueños.

Hay que destacar que pese a sus diferencias, según la interpretación de sus fans, quienes reciben el nombre de MOA o Moments Of Alwaysness (Momentos de siempre).

No hace mucho los chicos de BTS han compartido historias personales en el último episodio de un popular programa de televisión surcoreano, hablando sobre la sangre, sudor y lágrimas que derramó durante su carrera.

Cabe recordar que BTS apareció, el miércoles, en el 99° episodio del programa de entrevistas "You Quiz on the Block", presentado por los comediantes Yoo Jae-suk y Jo Se-ho -titulado adecuadamente "Blood Sweat & Tears”.

