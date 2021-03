BTS: Con #ArmyConfessionTime el ARMY confiesa sus novatadas

El ARMY es el fandom mundial de BTS, que se ha destacado como el más poderoso en el mundo y que entre sus locuras, ahora ha puesto una tendencia de compartir las novatadas de cada uno de los integrantes.

La dinámica de confesiones se ha vuelto tendencia en las redes sociales y por ello confesó que mentiría si dijese que no era un Blink, esto, para quién no lo sepa, es ser fan de Blackpink.

Los ARMY serían su equivalente en BTS y han decidido confesar en redes, utilizando el hastag #ArmyConfessionTime, las cosas que les llevaron a formar parte del fandom del grupo coreano.

Pero eso no ha sido todo, pues también sus errores iniciales y volviendo a lo de ser un Blink, lo sacó a colación porque no se puede sino suscribir gran parte de las confesiones de esta multitud llamada ARMY que, si quisiese, podría derrocar un gobierno.

¿De qué trata el nuevo hashtag del ARMY de BTS?

Un ARMY ha expresado que al principio ni te imaginas ser fan de un grupo de k-pop, ni te interesa, ya que piensas, ves un videoclip por pura curiosidad o por hacer una noticia sobre un récord de Youtube y sólo eso.

También resaltó que no diferencias a los miembros ni distingues las canciones, pero una semana después has visto esos videoclips trescientas veces por día, y no es que ya te sepas el nombre de los miembros del grupo hasta de espaldas, es que sabes el de sus mascotas.

Ser un ARMY implica ir de un grupo a otro y a la competencia entre ellos (sana o insana), empiezas a ser un experto en programas de música o variedades coreanos, descargas sus redes sociales para poder estar verdaderamente al día.

E incluso te planteas apuntarte a clases de coreano para comprender al fin esos malditos vídeos sin subtítulos en inglés que ves de todas formas pese a no entender nada.

Según el ARMY, eso es lo que ha pasado a todos, y no ocurre absolutamente nada por decirlo, cosas peores, mucho peores, hay que ser un Army, o un Blink en este caso.

“De hecho, comienzas a indignarte ante todo el que tiene prejuicios por escucharlos,”.

Ya que simplemente no les gusta o, peor aún, no entiendes por qué tienen problemas en distinguir a uno de otro cuando ¡Está clarísimo! #ArmyConfessionTime hace honor a esta transformación con la que miles de fans se sentirán identificados y, algunos, que leerán esto sin serlo, lo harán en un futuro muy cercano.

