BTS, BLACKPINK y más grupos de K-Pop nominados en los MTV VMAs 2022

El próximo 28 de agosto se celebrarán los MTV Video Music Awards 2022 (MTV VMAs 2022), premiación que presentará los mejores videoclips del año en un evento donde asistirán muchas estrellas de K-Pop como BTS y BLACKPINK.

Según información de El Comercio, los MTV VMAs de este año ya anunciaron a los nominados y falta menos de un mes para conocer a los ganadores. Aquí en La Verdad Noticas te compartimos todo lo que sabemos hasta ahora.

Artistas K-Pop nominados en MTV VMAs 2022

Nominaciones BTS en los VMAs 2022

BTS y BLACKPINK fueron nominados en la categoría Metaverse Performance. Se informó que la empresa HYBE se asoció con Minecraft y el grupo femenino de YG Entertainment se asoció con PUBG.

El grupo con más nominaciones en los MTV Video Music Awards 2022 fue la boyband BTS, también conocida como Bangtan Sonyeondan. El septeto de K-Pop competirá por Mejor Coreografía con Baile y Mejores Efectos Visuales junto a Coldplay.

Nominaciones de BLACKPINK en VMAs 2022

SEVENTEEN también tuvo 3 nominaciones, Mejor K-Pop, Mejor Artista Revelación y Actuación del Año por Rock With You. BLACKPINK está nominado a Mejor Interpretación de Metaverso (PUBG), mientras que la integrante Lisa fue nominada a Mejor K-Pop con su canción “LALISA”.

Los nominados a Mejor K-Pop de MTV Video Music Awards 2022 fueron “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)” de BTS, “LOCO” de ITZY, “LALISA” de Lisa, “HOT” de SEVENTEEN, “MANIAC” de Stray Kids y “The Feels” de TWICE.

Cómo votar por BTS en los MTV VMAs 2022

Puedes votar a través de su página oficial en la lista de categorías en las que están nominados. Solo puedes votar hasta 20 veces al día para apoyar. Finalmente, te pedirán que te registres en cualquier correo electrónico y red social para poder votar.

BTS es el grupo con más nominaciones en los VMAs 2022 con cuatro categorías: Categoría Mejor Performance en Metaverso (colab con Minecraft), Categoría Mejores Efectos Visuales, Categoría Mejor K-Pop (Yet to come) y Categoría Mejor Coreografía.

