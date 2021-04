BTS: Aquí está la lista de canciones completa para 'Bang Bang Con 21'

Como mencionamos en La Verdad Noticias, BTS presentará “Bang Bang Con 21” este sábado 17 de abril, un evento virtual donde los ARMY de todo el mundo podrán ver conciertos pasados de la banda de forma gratuita.

Los fanáticos pueden transmitir el evento en el canal de YouTube BANGTANTV, donde se mostrarán tres conciertos anteriores del grupo K-Pop. Aquí está la lista de canciones completa para el evento "Bang Bang Con 21" de BTS.

Como ver la transmisión en vivo de BTS 'Bang Bang Con 21'

"Bang Bang Con 21" se transmitirá de forma gratuita en el canal de YouTube BANGTANTV a partir de las 11 pm PDT el 16 de abril y las 2 am EDT y las 3 pm KST el 17 de abril. Tres conciertos de BTS se transmitirán en YouTube durante el evento.

Debido a que el evento es gratuito en el canal de YouTube BANGTANTV, todo lo que los fanáticos tienen que hacer es abrir la transmisión en vivo y mirar. BTS Live Trilogy EP. 1 BTS Begins (Memories of 2015) será el primer concierto transmitido a las 2 am EDT el 17 de abril.

A continuación, BTS 5th Muster [Magic Shop] en Busan comenzará a las 4:40 am EDT. BTS World Tour Speak Yourself en São Paulo será el último concierto transmitido en vivo para “Bang Bang Con 21” y comenzará el 17 de abril a las 6:40 am EDT.

BTS Live Trilogy EP. 1 BTS Begins (Memories of 2015) es el primer concierto

BTS Live Trilogy EP. 1 BTS Begins tuvo lugar en el transcurso de dos días en 2015. Los conciertos incluyen canciones de los álbumes de BTS 2 Cool 4 Skool, O! RUL8,2?, Skool Luv Affair, Dark & Wild y The Most Beautiful Moment in Life Pt.1.

Aquí está la lista de canciones para BTS Live Trilogy EP. 1 BTS Begins (Memories of 2015):

“Jump”

“Skool Luv Affair” and “Outro: Luv In Skool”

“Where You From”

Dance Battle (performed by Jimin and J-Hope)

“We Are Bulletproof Pt. 1”

“We Are Bulletproof Pt. 2”

“No More Dream”

“N.O”

“Tomorrow”

“Outro: Do You Think This Makes Sense?”

“Like” and “I Like It Pt. 2 ~At That Place~”

“Converse High”

“24/7=Heaven”

“2nd Grade”

“If I Ruled the World”

“BTS Cypher, Pt. 1” and “BTS Cypher, Pt.2: Triptych”

“Danger”

“War of Hormone”

“Attack on Bangtan”

“Boyz with Fun”

“Miss Right”

“Boy In Luv”

“Born Singer”

'Bang Bang Con 21' contará con un concierto de BTS Muster

Por lo general, BTS organiza una celebración anual de fans llamada BTS Muster. Para el evento especial, Jin, Suga , J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook interpretan parodias y canciones para los fans. BTS 5th Muster tuvo lugar en 2019.

Esta es la lista de canciones de BTS 5th Muster [Magic Shop] en Busan que los fanáticos pueden esperar ver durante "Bang Bang Con 21" el 17 de abril:

“2! 3!”

“HOME”

“Love Maze”

“134340”

“Whalien 52” and “Tomorrow”

“We Are Bulletproof Pt. 2”

“Jump”

“Spine Breaker”

“Intro: Skool Luv Affair”

“Dimple”

“Pied Piper”

“Ddaeng”

“IDOL”

“Satoori Rap” and “Attack on Bangtan”

“Ma City”

“Best of Me”

“Boy With Luv”

“Magic Shop”

BTS concluirá 'Bang Bang Con 21' con su gira Speak Yourself

En 2019, BTS agregó una extensión a su Love Yourself World Tour llamada BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself . El 25 de mayo de 2019 y el 26 de mayo de 2019, la banda coreana realizó la extensión de la gira en São Paulo, Brasil.

Estas son las canciones que BTS interpretó para BTS World Tour Speak Yourself en São Paulo:

“Dionysus”

“Not Today”

“Outro: Wings”

“Trivia: Just Dance”

“Euphoria”

“Best of Me”

“Serendipity”

“Trivia: Love”

“Boy With Luv”

Medley: “Dope,” “Silver Spoon,” “Fire,” and “IDOL”

“Singularity”

“FAKE LOVE”

“Trivia: Seesaw”

“Epiphany”

“The Truth Untold”

“Outro: Tear”

“MIC Drop”

“Anpanman”

“So What”

“Make It Right”

“Mikrokosmos”

