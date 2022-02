BTS: Aplausos y gritos estarán prohibidos en los conciertos del grupo.

BTS, la agrupación más relevante de K-Pop a nivel global finalmente volverá a los escenarios de Corea del Sur para poder ofrecer conciertos de manera presencial. No obstante, el gobierno surcoreano ha tomado algunas medidas para evitar los contagios por COVID-19.

Debido a la pandemia de coronavirus un sinfín de cambios, especialmente sociales, tuvieron lugar a lo largo del mundo. Y como era de esperarse, los conciertos y festivales musicales no fueron la excepción. Sin embargo, de un tiempo para acta, estos espectáculos han sufrido una serie de cambios con tal de seguir llevándose a cabo.

Entre los grupos que sobrevivieron en esta nueva normalidad se encuentran los Bangtan Boys (BTS), quienes incluso ya realizaron una gira por Estados Unidos y ahora, luego de dos años y medio sin subir a los escenarios de Corea del Sur anunciaron su vuelta a los escenarios.

BTS alista 3 conciertos en Estadio Olímpico de Seúl

BTS: Aplausos y gritos estarán prohibidos en los conciertos del grupo.

La Verdad Noticias informa que, BTS tiene preparados tres conciertos, de momento, en el Estadio Olímpico de Seúl, esto como parte de su gira Permission To Dance On Stage (Permiso para bailar en el escenario). Y se realizarán los días 10, 12 y 13 de marzo de este 2022.

Pero eso no es todo, sino que los conciertos del 10 y 13 de marzo serán retransmitidos vía streaming, esto pensando en aquellas personas que no podrán acudir al recinto, ya sea porque no encontraron boleto o porque sencillamente se encuentran en otro lado del mundo.

A lo anterior se debe sumar que el recital del día 12 de marzo será transmitido en vivo a través de “Live Viewing”, sitio que lo llevará a diferentes cines alrededor del planeta. Sin embargo, existe un “pero” dentro de tan buenas noticias.

Fans no podrán cantar ni gritar en el concierto

BTS: Aplausos y gritos estarán prohibidos en los conciertos del grupo.

Los asistentes a los conciertos de BTS no podrán cantar ni gritar mientras el concierto se esté llevando a cabo. Además, el uso de cubrebocas será obligatorio para cada persona y deberán estar, sin excepción a la distancia social pautada a partir de la pandemia.

Aunque los fans del grupo de K-Pop sí podrán aplaudir, los asistentes serán sincronizados por medio de una pantalla para hacerlo. Y para no aplaudir con las manos, recibirán algún instrumento que simule unas palmas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.