BTS: ARMY revela adorable BAILE de Jin con un idol (VIDEO)

Jin de BTS ha dejado muy enamoradas al ARMY y en un nuevo video que compartieron en Tik Tok, el idol de la agrupación surcoreana dejó fascinadas a las chicas, pues no hay quien se resista en admirar las habilidades que tiene el cantante de 28 años de edad.

En La Verdad Noticias te compartimos que el cantante surcoreano y los demás integrantes de la boy band se han convertido en uno de los grupos de K-Pop más exitosos, pero ¿Sabías que en sus tiempos libres les gusta divertirse?

Así es, y es que a pesar de tener una agenda llena de compromisos de trabajo, Jin de BTS disfruta compartir adorables momentos con los idols del grupo y en un nuevo video para Tik Tok compartió uno de sus grandes talentos y es el baile.

Jin de BTS presume nuevos pasos de baile con un idol

Jin de BTS hace una nueva travesura con un idol

En esta ocasión, Seokjin no estuvo solo sino que estaba acompañado de J-Hope, ambos cantantes se estaban divirtiendo en una increíble coreografía al ritmo de la canción "Lifes Goes On", una de sus más recientes canciones que ha sido todo un éxito.

Los idols recurrieron a algunos emoticones para realizar los mismos gestos, lo que cautivó al ARMY, pues cada vez que realizan un divertido baile, sus admiradoras no pierden la ocasión para hacer viral sus movimientos, ya que los chicos de BTS son tan encantadores.

El adorable video que compartieron en Twitter tiene más de 63 mil visualizaciones, y diversas reacciones de sus admiradoras, quienes han quedado perdidamente enamoradas tanto de Jin como de J-Hope, pues además de su baile, amaron su look.

Jin de BTS además de su talento vocal, también ha demostrado sobre el escenario su habilidad en el baile, incluso en sus videos musicales, las chicas enloquecen al ver a su idol favorito. ¿Te pareció encantador el video para Tik Tok de los idols?

