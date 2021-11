BT21 de BTS anuncia colaboración sorpresa con Among Us

No es necesario decirlo, pero BTS es una de las cosas más importantes de la música en este momento. Después de hacer su debut hace varios años, el grupo coreano ha roto docenas de barreras para triunfar en el mercado global.

Y ahora, parece que el grupo está listo para asumir un nuevo desafío con la ayuda de Among Us. Sí, escuchaste bien. El grupo de K-Pop Bangtan Sonyeodnan podría estar trabajando duro en varias actuaciones próximas, pero las mascotas de la banda están trabajando en otros lugares.

Es por eso que BT21 ha anunciado una colaboración especial con Among Us y parece que los fanáticos tendrán que decidir si Cooky es el impostor después de todo. La información se dio a conocer desde el Twitter oficial de BT21.

¿Cuándo llega BT21 a Among Us?

El evento está programado para comenzar el 25 de noviembre tanto en Corea del Sur como en el extranjero. Sin embargo, el teaser dice que estas máscaras BT21 no estarán disponibles en el juego, por lo que los fanáticos tendrán que ver cómo funciona el acuerdo de BTS x Among Us.

Se lanzó un breve video que muestra a las mascotas BT21 involucradas en el juego de género party Among Us. A medida que pasa el tiempo, cada uno de los personajes es eliminado del juego, por lo que puedes decidir quién fue el verdadero impostor por tu cuenta.

En cuanto al trato en sí, BT21 se unirá a Among Us a través de nuevas máscaras (skins), pero hay una gran trampa relacionada a los skins. ¿Los jugadores podrán adornar los avatares de Among Us con accesorios y atuendos BT21? Los fanáticos esperan recibir más información en breve.

¿Cuáles son los personajes de BTS?

Así lucen los personajes BT21 de BTS

Los personajes de Bangtan Sonyeondan son BT21 en colaboración con Naver Corporation, según informó el sitio web oficial de Big Hit Entertainment (ahora HYBE). Estos personajes fueron creados por los 7 miembros de Bangtan Boys: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Tata - Kim Taehyung (V)

Chimmy - Jimin

Koya - RM

Mang - J-Hope

RJ - Jin

Shooky - Suga

Cooky - Jungkook

Van - El robot de Tata, creado por RM para representar al fandom ARMY

Mientras BT21 y Among Us se preparan para formar un equipo, Bangtan Sonyeondan tiene sus propios proyectos en mente. El grupo se presentará en los American Music Awards este otoño con Coldplay para celebrar su sencillo conjunto "My Universe".

Esta actuación televisada se produce poco después de que el grupo anunciara su concierto Permission to Dance en Los Ángeles el 28 de noviembre. La Verdad Noticias también informó que BTS regresa a The Late Late Show con James Corden en esta fecha.

