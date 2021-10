BLACKPINK ya no aceptará obsequios, pide a los fanáticos que los donen

BLACKPINK quiere que su ejército de Blinks deje de darles regalos y, en su lugar, quiere que sus fans proporcionen muestras de gratitud a una causa mayor.

El martes (12 de octubre), el supergrupo de K-pop anunció a través de su sello, YG Entertainment, que no aceptarán regalos en el futuro.

Las cartas escritas a mano de los fans a los miembros Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé son la única excepción a la regla de los obsequios, por cierto YG desmientió que Jisoo de BLACKPINK y Son Heung Min estén saliendo.

El comunicado de BLACKPINK

“Nos gustaría informar a nuestros agradecidos fans que siempre apoyan a BLACKPINK sobre el apoyo de los fans. Los miembros de BLACKPINK han estado luchando durante mucho tiempo para contarles sobre el apoyo y los obsequios que los fans han preparado ”, dice la traducción de la declaración oficial

“Para los días especiales de BLACKPINK en el futuro, nos gustaría rechazar cortésmente los aniversarios (aniversario del debut del grupo, aniversario del debut en solitario, cumpleaños), transmisiones (transmisiones de música, radio, entretenimiento), presentaciones (bocadillos, coronas de donación) y regalos postales. Le agradeceríamos si pudiera entregar indirectamente los obsequios y el apoyo que está preparando para llevar su corazón a lugares necesitados o para cosas buenas (en cambio) ".

La publicación también especifica que BLACKPINK, la popular banda de K-Pop no aceptará obsequios para días festivos especiales como Navidad, Año Nuevo o Chuseok (Día de Acción de Gracias de Corea). Los obsequios que no se pueden clasificar como una carta personal no se entregarán a las estrellas del K-pop. Los artículos como ramos de flores y otros obsequios diversos que se dejen en la sede de YG serán descartados. La nueva regla entrará en vigencia a partir del martes 12 de octubre.

La regla de regalos de BLACKPINK viene inmediatamente después del debut en solitario de la miembro Lisa. La rapera lanzó su EP de dos pistas, titulado Lalisa , el 10 de septiembre. La canción principal "Lalisa" alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Global 200 y Global Excl. Gráfico de EE . UU .

