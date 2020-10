BLACKPINK rompe nuevos récords con su disco “THE ALBUM”

BLACKPINK se convirtió en el primer acto femenino coreano en el Top 10 de de álbumes de Alemania y Bélgica debutando en el 7 y 8 respectivamente.��



1.@BLACKPINK , EL ÁLBUM - # 7

2. Little Mix, LM5 - n. ° 22

3. Little Mix, Glory Days - # 27

4. Fifth Harmony, 27/7 - # 41 pic.twitter.com/RbAa4ABfPF