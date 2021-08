BLACKPINK obtiene nuevo logro en Spotify y empata a Little Mix

BLACKPINK, la agrupación femenina de K-Pop conformada por Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo, sigue cosechando éxito en la plataforma de Spotify. Ahora se ha dado a conocer que el tema ‘Love To Hate Me‘ ha obtenido un nuevo récord, el cual no ha pasado desapercibido para sus fans, mejor conocidos como BLINKS.

De acuerdo a la agencia YG Entertainment, este tema ya supera los 100 millones de reproducciones en la popular plataforma de música en streaming. Recordemos que Love To Hate Me es una canción dance pop que habla sobre las emociones en conflicto del amor y el odio. Forma parte de The Album, su primera producción discográfica.

El tema Love To Hate Me ha superado los 100 millones de streams dentro de la popular plataforma de música.

Cabe destacar que este nuevo récord les ha permitido a las intérpretes de 'KILL THIS LOVE' empatar de nueva cuenta con Little Mix, pues ambas agrupaciones femeninas tienen el mayor número de canciones que rebasan dicha cifra en la plataforma, siendo un total de 17 temas para cada una de ellas.

Récords de THE ALBUM en Spotify

El primer full-album de las chicas ha sido todo un éxito a nivel internacional.

Es importante mencionar que el grupo de K-Pop ha roto importantes récord con THE ALBUM. Seis de las ocho pistas que conforman el álbum han superado los 100 millones de reproducciones. Por otro lado, se sabe que las dos canciones restantes, Crazy Over You y You Never Know, están muy cerca de lograr la hazaña.

Asimismo, debes de saber que en total, el grupo surcoreano tiene 17 canciones que han superado los 100 millones de reproducciones en Spotify. Tres de sus canciones, (Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love y How You Like That) superan los 400 millones de reproducciones.

¿Cuándo termina el contrato de BLACKPINK con YG Entertainment?

Es muy probable que Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo renueven su contrato con YG Entertainment.

De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el contrato de BLACKPINK con YG Entertainment podría llegar a su fin en la segunda mitad del año 2023. Sin embargo debes de saber que no hay un dato exacto del tiempo que las chicas firmaron con la famosa agencia surcoreana.

Fotografías: Redes Sociales