BLACKPINK hace historia al ser el primer artista K-Pop en encabezar Coachella

BLACKPINK se consagra como primer artista de K-pop en encabezar el icónico Coachella. Es oficial, se ha develado el cartel de tan esperado Festival de Música y Artes que se realiza cada año en el Valle de Coachella, California, en Estados Unidos.

Fue justamente el día de ayer, 10 de enero del presente año, que se reveló de manera oficial cuál sería la alineación de estrellas que se presentarían en la edición de Coachella 2023.

Acompañando a BLACKPINK que se presentará los días 15 y 22 de abril, los otros famosos que también encabezarán el festival son Bad Bunny el 14 y 21, y Frank Ocean los días 16 y 23 del mismo mes.

Es importante recalcar que si bien, BLACKPINK ya se había presentado en el Coachella en el 2019, este año es el primero que encabeza el evento, catapultándose así como las primeras idols y estrellas de K-Pop en hacerlo.

¿Qué días será el Coachella 2023?

La edición de Coachella 2023 se realizará dos fines de semana seguidos:

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril

A continuación te compartiremos el cartel oficial de Coachella 2023 que BLACKPINK encabezará durante dos días, puesto que, como te hemos mencionado, se llevará a cabo dos fines de semana seguidos.

¿Cuál es el Cartel oficial de Coachella 2023?

Artistas que se presentarán en el Coachella 2023

Bad Bunny

Como has podido ver en el cartel, algunos de los artistas que se presentarán en el Coachella 2023, son: BLACKPINK, Bad Bunny, Frank Ocean, Gorillaz, Rosalía, Börk, Burna Boy, The Chemical Brother, Kaytranada, Blondie, Becky G, Metro Boomin, Kali Uchis, Porter Robinson, Fisher + Christ Lake, The Murder Capital, Chris Stussy, Jupiter & Okwess, Lewis OfMan, Juliet Mendoza, Desert Cahuilla Bird Singers, Tale Of Us, Yung Lean, Mura Masa, Yaeji, 070 Shake, Marc Rebillet, Hiatus Kaiyote, Dinner Party, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

