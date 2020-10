BLACKPINK, el primer girl group de K-Pop en liderar Billboard Artist 100/Foto: Diario Que

Con BTS en el número 2, los actos de K-pop lideran el reclamo de los dos primeros por primera vez. BLACKPINK subió del No. 65 al No. 1 en la lista Billboard Artist 100 (con fecha del 17 de octubre) para convertirse en el mejor acto musical en los EE. UU. por primera vez, gracias al debut del grupo en su larga duración, The Album.

El conjunto se abre en el número 2 en el Billboard 200 con 110.000 unidades de álbumes equivalentes, según Nielsen Music MRC Data. BLACKPINK se convierte en el primer grupo de mujeres en liderar Artist 100, desde el inicio de la lista en 2014.

El cuarteto es también el tercer acto de K-pop en superar al Artist 100, siguiendo BTS, que ha gobernado durante 10 semanas, un récord entre dúos o grupos, y SuperM, que lideró durante una semana el año pasado.

BLACKPINK simultáneamente aterriza un par de canciones en el Billboard Hot 100: "Lovesick Girls" debuta en el n. °59 y "Ice Cream", con Selena Gomez, se ubica en el n. °64 después de debutar en el n. °13, la mejor ubicación del acto, por el último mes. "Lovesick Girls" también se lanza en el No. 1 en el Billboard Global Excl. Gráfico de EE. UU.

BLACKPINK y BTS conquistan Billboard

Como BTS ocupa el puesto número 2 en Artist 100, esta semana marca la primera en la que dos actos de K-pop han monopolizado las dos primeras posiciones de la lista.

BTS agrega al mismo tiempo su segundo Hot 100 No. 1 a través de su colaboración entre Jawsh 685 y Jason Derulo "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", que va del No. 8 a la cima provocada por nuevos remixes de BTS. El grupo también ocupa el segundo lugar con su primer líder, "Dynamite".

BP y los BangTan Boys son dos de los grupos de k-pop más importantes del momento. Los idols han llevado este género musical a otro nivel de fama en todo el mundo/Foto: Kpop

Artist 100, que se lanzó en 2014, mide la actividad del artista a través de métricas clave de consumo de música, mezcla de ventas de álbumes y pistas, transmisión de radio, transmisión e interacción de los fanáticos en las redes sociales para proporcionar una clasificación semanal multidimensional de la popularidad del artista. ¿Crees que Blackpink se merece ser el primer grupo de chicas en obtener este logro?, ¿Consideras que el K-Pop ha incrementado su popularidad este año?