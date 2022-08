BLACKPINK conquista los MTV VMAs 2022 con su tema “Pink Venom”

BLACKPINK entregó la primera presentación de su último sencillo "Pink Venom" en los MTV Video Music Awards 2022 el domingo 28 de agosto, marcando el debut del grupo en la entrega de premios de Estados Unidos. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

La presentación contó con las integrantes del grupo de K-Pop femenino Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa mientras realizaban una rutina coreografiada vestidas, por supuesto, con atuendos negros y rosas.

BLACKPINK presenta “Pink Venom” en MTV VMAs 2022

Emergiendo de una nube de humo rosa, el grupo BLACKPINK y sus bailarines de respaldo ofrecieron la tercera actuación de la noche en los MTV VMAs 2022, siguiendo a Jack Harlow con la invitada especial Fergie y Lizzo.

Acerca de la canción “Pink Venom”

BLACKPINK llegando a los MTV VMAs 2022

Pink Venom es un sencillo de prelanzamiento del próximo álbum de BLACKPINK, “Born Pink”, que se lanzará el 16 de septiembre de este año. El grupo de K-Pop femenino se embarcará en su gira mundial “Born Pink” este otoño, desde el 15 de octubre al 21 de junio de 2023.

La gira ha anunciado paradas en América del Norte, Europa, Asia y Australia, con fechas adicionales próximamente. El jueves 26 de agosto, Spotify reveló que "Pink Venom" se convirtió en la canción más reproducida de la plataforma de transmisión por una artista femenina en un solo día este año (hasta ahora) cuando debutó en agosto.

El video musical de "Pink Venom" de BLACKPINK alcanzó 90.4 millones de visitas en sus primeras 24 horas después de su lanzamiento en YouTube el 19 de agosto, lo que lo convierte en el estreno de video musical de YouTube más visto en 2022 y el tercer debut de video musical más grande de la historia.

Romper récords no es un territorio desconocido para la potencia del K-Pop. En 2020, el video musical de Blackpink para "How You Like That" acumuló 86.3 millones de visitas en sus primeras 24 horas de lanzamiento en YouTube, estableciendo el mismo récord para la mayoría de las vistas de 24 horas en ese momento.

"Born Pink" marca el segundo álbum de larga duración del cuarteto, siendo el primero "The Album" en 2020. Ese mismo año, BLACKPINK fue nombrado Grupo Hitmakers del año de Variety.

“Lanzar nuestro primer álbum de larga duración al mundo fue nuestro momento de mayor orgullo de este año. ¡Estábamos tan felices y emocionados de lanzar nuestro álbum después de mucho tiempo de contemplarlo y trabajar en él!”, comentó BLACKPINK para una entrevista con Variety en 2020.

